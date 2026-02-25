菓子加工機器 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月19に「菓子加工機器市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。菓子加工機器に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
菓子加工機器市場の概要
菓子加工機器 市場に関する当社の調査レポートによると、菓子加工機器 市場規模は 2035 年に約 141 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 菓子加工機器 市場規模は約 69 億米ドルとなっています。菓子加工機器 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、菓子加工機器市場シェアの拡大は、ユニークな風味、形状、食感、そしてプレミアムな製品に対する消費者の需要の高まりによるものです。これにより、メーカーは、多様な製品ラインを生産できるモジュール式で柔軟な加工ライン、デジタルでスマートな製造と包装技術など、柔軟で多機能な機器の導入を迫られると予想されます。
菓子加工機器に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/confectionery-processing-equipment-market/84329
菓子加工機器に関する市場調査では、可処分所得の増加、急速な都市化、世界的な出生率の上昇、小売店における菓子の入手しやすさの拡大により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかしながら、複雑な最新加工機器を操作する熟練したオペレーターや技術者の不足が、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342607/images/bodyimage1】
菓子加工機器市場セグメンテーションの傾向分析
菓子加工機器 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、菓子加工機器 の市場調査は、設備タイプ別、キャンディタイプ別、自動化レベル別、容量別 と地域に分割されています。
菓子加工機器市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-84329
菓子加工機器業界の市場展望に、設備タイプ別に基づいて、混合とブレンド装置、成形と整形装置、コーティングとエンロービング装置、押出と成形装置、切断と分割装置、包装とラッピング装置に分割されています。これらのうち、成形と整形装置セグメントは、成型チョコレート、センターフィリングチョコレート、3D成形菓子、機能性グミと強化グミの需要の高まり、カスタマイズ、フェスティバル向けデザイン、充填と成形技術の急速な進歩により、予測期間中に32%の市場シェアを占めると予想されています。
菓子加工機器の地域市場の見通し
菓子加工機器 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域は34%のシェアを占め、他の地域を圧倒し、予測期間中に8%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。中国、インド、韓国、東南アジアにおける菓子消費量の増加、自動化、IoT、スマートテクノロジーの普及率の高さ、小売およびeコマースチャネルの急速な拡大といった要因が挙げられます。これに加え、プレミアムで健康的、かつ付加価値の高い菓子製品への需要の高まりにより、企業は革新的で自動化された加工設備を導入するようになっています。
