「薄・軽・高透明」が市場を牽引、CAGR6.3%で拡大：2031年4.27億米ドルの屈折率1.6のレンズ材料
屈折率1.6のレンズ材料とは、一般的な屈折率1.5レンズに比べて光の屈折性を高め、より薄型で軽量な設計を可能にする高分子光学素材である。主にポリカーボネートや高屈折アクリル樹脂、硫黄含有モノマーなどをベースに、化学的安定性・透明性・耐衝撃性を高次元で両立させた機能材料として開発されている。
この材料は眼鏡レンズのみならず、AR／VR光学系、車載HUD、医療用イメージング装置、精密カメラモジュールなど、次世代光学デバイスのコア素材として採用が拡大している。特に近年では、軽量化と高解像度の両立が求められるスマートアイウェア市場や、高齢化に伴う視覚補正需要の拡大が産業成長を加速させている。屈折率1.6というバランスの取れた光学性能は、コスト効率・加工性・耐久性の点で産業界から高く評価されている。
グローバル市場の拡大――光学素材産業の中核へ
LP Information調査チームの最新レポートである「世界屈折率1.6のレンズ材料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/637215/lens-materials-with-refractive-index-of-1-6）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.3%で、2031年までにグローバル屈折率1.6のレンズ材料市場規模は4.27億米ドルに達すると予測されている。この持続的な成長の背景には、(1)世界的な近視人口の増加と高度眼鏡市場の拡大、(2)ウェアラブル光学機器やARデバイスの普及、(3)自動車HUDやADAS（先進運転支援システム）向け高透明素材の採用拡大などが挙げられる。
加えて、環境対応型樹脂の研究開発が活発化しており、再生可能資源由来モノマーや低VOC（揮発性有機化合物）技術を取り入れた製品が注目を集めている。光学材料分野は単なる眼鏡用途にとどまらず、「スマートビジョン」産業の中核部品としての地位を確立しつつある。
図. 屈折率1.6のレンズ材料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342569/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342569/images/bodyimage2】
図. 世界の屈折率1.6のレンズ材料市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、屈折率1.6のレンズ材料の世界的な主要製造業者には、Mitsui Chemicals、HOYA、PPG Industriesなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約85.0%の市場シェアを持っていた。
競争環境――日本勢が牽引する高機能材料の覇権
市場構造を見ると、Mitsui Chemicalsが圧倒的なシェアを有し、世界のトップメーカーとして位置づけられている。続いて、PPG Industries、HOYA、Teijin、Mitsubishi Gas Chemical、Covestroなどが中核を形成し、これに中国勢のMingyue Optical LensやJiangsu Shike New Materialsが台頭する構図である。
特に三井化学は「MRシリーズ」などの高屈折率材料で世界市場をリードし、光学設計・成形技術・耐候性ポリマーの分野で独自の競争優位を確立している。欧米勢はコーティング技術と量産化能力で強みを発揮し、中国メーカーは低コスト生産体制の確立によって急速にシェアを拡大している。
このように、日欧米中の四極構造が進行する中で、日本企業は品質・信頼性・材料設計力を武器に依然として中高端市場を支配しており、「Made in Japan」ブランドがグローバル光学素材市場の基盤を支えている。
