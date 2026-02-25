第16回減災フォーラムを開催します【3/27】
韮崎市では、平成23年度に「減災力の強いまちづくり宣言」を行い、市民一人ひとりの防災・減災意識の向上を目的として、毎年「減災フォーラム」を開催しています。
このたび、第16回となる減災フォーラムを開催します。
今回のフォーラムでは、NPO法人減災ネットやまなしの協力による「地域減災リーダースキルアップ研修」を実施するとともに、基調講演として、災害時に重要となる「トイレ・衛生」をテーマにした講演を行います。
基調講演には、災害時のトイレ・衛生調査の実施をはじめ、小学校のトイレ空間改善、小学校教諭等を対象とした研修会、トイレや排泄の大切さを伝える出前授業など、全国で幅広く活動されているNPO法人日本トイレ研究所 代表理事の加藤 篤 氏を講師としてお迎えします。
災害時に見落とされがちな「トイレ問題」について、具体的な事例を交えながら学ぶ機会となります。
地域防災力の向上には、日頃からの備えと正しい知識の共有が欠かせません。
ぜひこの機会に、災害時の暮らしを支える視点について、一緒に考えてみませんか。
開催概要
■日時
令和8年3月27日（金曜日） 19時～21時（受付：18時30分～）
■場所
東京エレクトロン韮崎文化ホール 小ホール
(住所：山梨県韮崎市藤井町坂井205番地)
■ 内容
【第1部】地域減災リーダースキルアップ研修 講師：向山 建生 氏（NPO法人減災ネットやまなし 理事長）
【第2部】基調講演 『どうする？どうなる？災害時のトイレ』 講師：加藤 篤 氏（NPO法人日本トイレ研究所 代表理事）
■ 参加費
無料
■ 申込
事前申込不要
詳しくはこちら
https://www.city.nirasaki.lg.jp/useful/bousaijyohou/9684.html
韮崎市の魅力を紹介｜ JA梨北農産物直売所 よってけし韮崎店 ♪
地元の新鮮な野菜や果物、手作りの加工品や特産品を取り揃えた農産物直売所です。
季節ごとの旬の味覚を通じて、生産者の想いと地域の魅力をお届けしています。
ぜひ韮崎へ来たらよってけし！（お立ち寄りください）
■JA梨北農産物直売所 よってけし韮崎店
所在地：〒407-0262 韮崎市中田町中條1031-1
電話番号：0551-30-0182
営業時間：9:00～18:00
定休日：火曜日
詳しくはこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/omiyage/10032.html