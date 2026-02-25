韮崎市では、平成23年度に「減災力の強いまちづくり宣言」を行い、市民一人ひとりの防災・減災意識の向上を目的として、毎年「減災フォーラム」を開催しています。

このたび、第16回となる減災フォーラムを開催します。

今回のフォーラムでは、NPO法人減災ネットやまなしの協力による「地域減災リーダースキルアップ研修」を実施するとともに、基調講演として、災害時に重要となる「トイレ・衛生」をテーマにした講演を行います。

基調講演には、災害時のトイレ・衛生調査の実施をはじめ、小学校のトイレ空間改善、小学校教諭等を対象とした研修会、トイレや排泄の大切さを伝える出前授業など、全国で幅広く活動されているNPO法人日本トイレ研究所 代表理事の加藤 篤 氏を講師としてお迎えします。

災害時に見落とされがちな「トイレ問題」について、具体的な事例を交えながら学ぶ機会となります。

地域防災力の向上には、日頃からの備えと正しい知識の共有が欠かせません。

ぜひこの機会に、災害時の暮らしを支える視点について、一緒に考えてみませんか。









開催概要

■日時

令和8年3月27日（金曜日） 19時～21時（受付：18時30分～）

■場所

東京エレクトロン韮崎文化ホール 小ホール

(住所：山梨県韮崎市藤井町坂井205番地)

■ 内容

【第1部】地域減災リーダースキルアップ研修 講師：向山 建生 氏（NPO法人減災ネットやまなし 理事長）

【第2部】基調講演 『どうする？どうなる？災害時のトイレ』 講師：加藤 篤 氏（NPO法人日本トイレ研究所 代表理事）

■ 参加費

無料

■ 申込

事前申込不要

詳しくはこちら

https://www.city.nirasaki.lg.jp/useful/bousaijyohou/9684.html

