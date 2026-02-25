Polaroid Therapeutics（PTx）、POLTX_Fiber(TM)でCEマークを取得：創傷ケアにおける新たな基準を切り拓く、APT(TM)の初の実用化





抗菌薬耐性の発現に寄与しないClass IIbの高度創傷ケア用被覆材POLTX_Fiber™に、抗菌ポリマー技術（APT™）を導入し、被覆材内部での細菌定着を防止することで創傷管理の向上を実現。

チューリッヒ, 2026年2月25日 /PRNewswire/ -- Polaroid Therapeutics（PTx）は本日、APT™（抗菌ポリマー技術）を搭載したClass IIb医療機器として、POLTX_Fiber™がCEマークを取得したことを発表しました。

POLTX_Fiber™は、同社初の製品であり、独自のAPT™を組み込んだ抗菌ゲル化ファイバー被覆材です。この重要な節目は、APT™プラットフォームを通じて創傷ケアに新たな基準をもたらすことを目標に、Polaroid Therapeuticsが創傷ケア分野へ参入したことを示しています。

POLTX_Fiber™は、ナトリウムカルボキシメチルセルロース（CMC）繊維と補強用セルロース繊維からなる、柔軟で創面に密着しやすい不織布被覆材であり、新たに開発されたAPT™を統合しています。この被覆材が創傷滲出液と接触すると、APT™は抗菌薬耐性の発現に寄与することなく、被覆材内部での細菌定着を防止します。滲出液を吸収すると、この被覆材はゲル化し、湿潤な創傷環境の維持を助けるとともに、自壊性デブリードマンを支持し、創縁および周囲皮膚の浸軟を改善します。医療従事者の管理下において、POLTX_Fiber™は以下の創傷管理に使用できます。

中等度から高度の滲出液を伴う創傷

急性または慢性の創傷

下腿潰瘍、褥瘡（ステージII～IV）、および糖尿病性潰瘍

術後創を含む外科的創傷、ドナー部位、ならびに二次治癒を目的とした創傷

擦過傷や裂創などの外傷性創傷

滲出を伴う腫瘍性創傷

表在性創傷または空洞性創傷

「POLTX_Fiber™がCEマークを取得したことは、新たな技術と科学的開発に基づく人間中心のソリューションを通じて、患者により良いケアの選択肢を提供するという当社の志において、重要な一歩です」と、PTxの共同創業者兼CEOであるRan Frenkel氏は述べています。「POLTX_Fiber™は、最高水準を満たす新たな抗菌ポリマー技術を組み込んだAPT™プラットフォームを初めて導入した医療機器で、同時に、現代の創傷ケアが直面する実際の課題にも対応しています。今回の認証により、創傷ケアにおける新たな選択肢が提供されることとなり、当社はケアと保護における新たな基準を打ち立てていると確信しています。」

POLTX_Fiber™は、被覆材そのものに抗菌機能を直接組み込むためにPTxが開発したAPT™を採用した、初の商業製品です。抗菌成分を放出し、その既知の副作用に患者がさらされる可能性がある多くの高度抗菌創傷被覆材とは異なり、APT™は迅速に作用し、持続的な活性を発揮することで、被覆材内部における細菌定着を防止するよう設計されています。

CEマーク取得を受け、PTxは、臨床医、創傷ケアセンター、ならびに流通パートナーと連携し、臨床データおよび患者体験の創出を目的として、選定された欧州市場におけるPOLTX_Fiber™の導入準備を開始しました。

POLTX_Fiber™は、APT™を基盤とするより広範な製品ポートフォリオの第一歩であり、創傷ケアのさまざまな用途へとプラットフォームを拡張するため、追加の医療機器が現在開発中です。

編集者へのメモ

Polaroid Therapeuticsについて

Polaroid Therapeutics（PTx）は、革新的な抗菌技術の開発に取り組む、スイスを拠点とするバイオテクノロジー系スタートアップです。アナログ・インスタント写真の背後にある複雑な化学および技術を切り拓いたブランドであるPolaroidによってインキュベートおよび開発されました。Polaroid Therapeuticsの使命は、科学と技術の進歩を基盤として、人間中心の医療ソリューションを創出することです。

2022年に設立されたPTxは、化学物質の放出ではなく構造設計によって制御された抗菌性能を実現するプラットフォームであるAPT™（抗菌ポリマー技術）を開発しました。APT™は、複数の形態や臨床環境に適応可能な独自のポリマー化学を統合しており、責任あるイノベーション、規制に基づくエビデンス、ならびに薬剤耐性（AMR）の長期的なスチュワードシップを重視する同社の姿勢を反映しています。

POLTX_Fiber™について

POLTX_Fiber™は、中等度から高度の滲出液を伴う創傷の管理を目的とした、Class IIbの抗菌ゲル化ファイバー被覆材として認証されています。この被覆材は、被覆材内部での細菌定着を防止するためにAPT™を組み込むとともに、ゲルを形成することで湿潤な創傷環境を支持し、創縁および周囲皮膚を保護します。同製品は、ISO 13485の品質要求事項に基づいて製造されています。

POLTX_Fiber™は、MDR 2017/745に基づき、2026年2月23日にTüV SüdからCEマークを取得しました。

