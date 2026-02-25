朝日漁業協同組合(所在地：滋賀県長浜市湖北町尾上144-14)が主催するイベント「旬の魚を味わう～グルメの集い」を滋賀・長浜の朝日漁業会館にて2026年3月15日(日)に開催いたします。





朝日漁業協同組合： https://www.asahifc.info/





ビワマス刺身(イメージ)





■奥びわ湖で獲れた旬の魚を堪能できます

春先に旨味を堪能できるホンモロコをはじめ、アユ、ワカサギ、セタシジミ、ビワマスやニゴロブナなど、漁師たちが獲ってきた魚を刺身や煮付け、天ぷら、素焼きなどの料理としてお楽しみいただきます。





料亭などでもよく使われる「ホンモロコの素焼き」や「アユ、ワカサギなどの天ぷら」は、焼きたて、揚げたてをご提供します。また琵琶湖の宝石と呼ばれるビワマスは刺身と煮付けの両方をお楽しみいただけます。

※獲れる魚の種類により、献立を変更する場合がございます。





漁協主催ならではの大変お得な献立となっています。毎回満席になる人気イベントにぜひご参加ください。





※お飲み物はビール、日本酒、ノンアルコールドリンクなどをご用意(別料金)

※食料・飲料の持ち込みはご遠慮ください。





ホンモロコの素焼き(イメージ)

コアユ天ぷら(イメージ)

セタシジミ汁(イメージ)





【開催概要】

名称 ： 「旬の魚を味わう～グルメの集い」

開催日時： 2026年3月15日(日) 12:00～13:30

開催場所： 朝日漁業会館 大広間(滋賀県長浜市湖北町尾上144-14)

定員 ： 100名 先着順

※定員となり次第、締め切らせていただきますので、

お早目にお申込みください。

料金 ： 1名 4,500円(税込) 学生4,000円(税込)

主催 ： グルメの集い実行委員会(事務局：朝日漁業協同組合)

申込 ： 朝日漁業協同組合

TEL ： 070-9072-2436

メール ： asahifctomiko@outlook.jp または asahifctomiko@gmail.com

上記までお名前、ご住所、申込人数、連絡先(電話・メール)、

交通手段をお知らせください。

備考 ： JR高月駅から無料送迎バスがあります。

(11:01 米原発→11:21 高月着 または

11:06 近江塩津発→11:17 高月着の電車でお越しいただければ

会場まで送迎いたします)





湖北町の風景・日本の夕陽百選に選ばれた夕焼け