例をみないSF設定、斬新なロボットアクション、そしてストレートなボーイミーツガールを描き、随所にサブカルチャーや音楽をフィーチャーした作風で、アニメーションの枠を超えて広く話題を呼んだTVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』。昨年テレビ放送開始から20周年を迎えました。20周年を記念して、2005年に発売後即完売した｢交響詩篇エウレカセブン ORIGINAL TRACKS 1｣｢交響詩篇エウレカセブン ORIGINAL TRACKS 2｣の再販が決定!アニメ本編の記憶を鮮烈に呼び起こす“音の体験”を、アナログならではの質感で味わって頂けます。フルイラストサイズのジャケット、カラーヴァイナル仕様で、コレクションとしての魅力も最大限に引き出しています。

商品情報

＜交響詩篇エウレカセブン ORIGINAL TRACKS 1＞

概 要2005年に1000枚限定で発売されたサウンドトラックLPを復刻。全4曲。完全生産限定。フルイラストサイズJK仕様、カラーヴァイナル。※工場変更に伴い一部デザイン変更がございます。収録楽曲STORYWRITER / SUPERCAR acid track prototype / RYUKYUDISKOGET IT BY YOUR HANDS / Hiroshi Watanabe a.k.a Quadratrance ruined / NEWDEAL販売価格：3,500円(税込)情報解禁：2月25日17時発 売 日：4月29日（水）品 番：SVWJ-70770

＜交響詩篇エウレカセブン ORIGINAL TRACKS 2＞

概 要2005年に1000枚限定で発売されたサウンドトラックLPを復刻。全8曲。完全生産限定。フルイラストサイズJK仕様、カラーヴァイナル。※工場変更に伴い一部デザイン変更がございます。収録楽曲Ninety Three / Takkyu IshinoL.F.O. / Taichi MasterI've got it ~eureka old school acid mix~ / Ko Kimurakoitsu / Riow AraiWHITE TIGER NO.24 / KAGAMID.J. CHOICE / Fumiya TanakaTime-Lines / audio activeChaotic Waltz / Susumu Yokota販売価格：5,500円(税込)情報解禁：2月25日17時発 売 日：4月29日（水）品 番：SVWJ-70771～2

「交響詩篇エウレカセブン」について

「交響詩篇エウレカセブン」は2005年4月よりMBS・TBS系で放送されました。例をみないSF設定、斬新なロボット・アクション、そしてストレートなボーイ・ミーツ・ガールを描いた「エウレカセブン」は広くファンの支持を得てヒット作となりました。また、デザインワーク、挿入曲、サブタイトルなど随所にサブカルチャーや音楽をフィーチャーした作風もアニメーションの枠を超えて広く話題を呼びました。舞台はスカブコーラルという珊瑚状の大地に覆われた惑星。 主人公は反政府グループ、ゲッコーステイトに憧れる少年、レントン。 彼の目の前に美少女エウレカがLFOニルヴァーシュと共に現れます。それはレントンの世界と自分を知るため旅の始まりでした。映画『ラーゼフォン 多元変奏曲』で監督デビューした京田知己監督、シリーズ構成に『カウボーイビバップ』の佐藤大、キャラクターデザインに『OVERMANキングゲイナー』の吉田健一が参加。制作会社ボンズに集結した実力派スタッフによる、新世代のロボットアニメです。

