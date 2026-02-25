全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「転生才女は恋ざかり！」を2月26日（木）夕方5時30分～放送開始します。

１．番組概要

転生したニセ才女と二重人格の天下一の才子！？正反対の2人が繰り広げるドタバタラブコメディー！■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/tenseisaijo/■画像クレジット：© BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

２．あらすじ

武術が得意で勉強嫌いのヒロインは、ある日突然、漫画の世界に転生してしまう。そこは学問至上主義の国･大鳳（たいほう）。婚儀の日に急死した“天下一の才女”程満意（チョン･マンイー）の体で息を吹き返したヒロインだが、知識は一切受け継いでおらず、文字すら読めない始末。無学であることを隠しつつ元の世界に戻るため、ヒロインは“天下一の才子”文辰翊（ウェン･チェンイー）と契約書を交わして仮面夫婦となる。しかし天下一書院の講師として名高い辰翊（チェンイー）には、ある重大な秘密があり…。

３．放送スケジュール

2月26日（木）夕方5時30分～ 放送スタート日本初放送毎週月～木曜日 夕方5時30分～（全17話/中国語・日本語字幕）

４．キャスト

役名：キャスト程満意（チョン･マンイー）：陳芳彤（チェン･ファントン）「千金難逃～姫は離縁請負人～」文辰翊（ウェン･チェンイー）：趙文浩（ジャオ･ウェンハオ）「沈香の夢：前編／後編」鳳栖梧（フォン･チーウー）：祝子傑（ジュー･ズージエ）「异人之下 第一季」（原題）」

５．スタッフ

演出：何佳男（ホー･ジアナン）「漠風吟（ばくふうぎん） 偽りの公主、熱砂の愛」脚本：仇星（チョウ･シン）、余詩竜（ユー･シーロン）、陳星星（チェン･シンシン）

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。