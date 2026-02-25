ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、60年以上の歴史を誇る三脚ブランドVelbon（ベルボン）より、アウトドアのメジャーブランド「Coleman（コールマン）」とコラボした「Coleman セルフィースタンド ティップタップ」を発売いたします。地面に向けて片手でポンと置くだけでスタンドが自動開脚する新機構を搭載した、スタンドになる自撮り棒です。

Velbon（ベルボン）Coleman セルフィースタンド ティップタップ

手間取ることなく瞬時にスタンドを立てられるため、撮りたい時にすぐ撮影を開始できます。最大で168cmという大人の目線で撮れる圧倒的な高さを誇りながら、持ち運びしやすいコンパクトサイズに収納できます。

シリーズ初のアクセサリーシュー搭載でマイク等の拡張性も広がり、自撮りや集合写真、Vlog、ライブ配信まで、撮影の質をワンランク引き上げるセルフィースタンドです。

発売開始日：2026年02月27日希望小売価格：オープン価格URL：https://www.hakubaphoto.jp/news/1320

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp