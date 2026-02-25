近畿大学附属幼稚園（奈良県奈良市）は、令和8年（2026年）3月3日（火）に、桃の節句の行事「ひなまつり集会」を開催します。【本件のポイント】●季節の行事「ひなまつり集会」を通して、日本の伝統文化を大切にする心を育む●園児がペットボトルや紙コップで制作したオリジナルのひな人形を学年ごとに発表●ひな人形に込められた願いやひなまつりの由来を学び、日本の伝統文化に親しむ【本件の内容】近畿大学附属幼稚園では、日本の伝統文化に親しむ機会として、桃の節句である3月3日に「ひなまつり集会」を開催します。園児たちは、ひな人形に込められた「健やかな成長への願い」や、ひなまつりの由来について学ぶことで、日本の伝統文化への理解を深めます。また、園児たちがペットボトルや紙コップを使って制作したオリジナルのひな人形を、学年ごとに工夫した点を紹介しながら発表します。最後は、みんなで「うれしいひなまつり」を歌い、集合写真を撮影します。季節の行事「ひなまつり集会」を通して、日本の伝統文化を大切にする心を育みます。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月3日（火）9：00～9：40場所 ：近畿大学附属幼稚園 体育室 （奈良県奈良市あやめ池北1‐33‐3、近鉄奈良線「菖蒲池駅」から徒歩約1分）参加予定：全園児 102人（年少29人、年中34人、年長39人）【プログラム】9：00 先生のおはなし「ひな人形の意味とひなまつりの由来」9：10 絵本の読み聞かせ9：20 オリジナルひな人形の発表9：25 歌「うれしいひなまつり」、集合写真【関連リンク】附属幼稚園https://www.fes-kinder.kindai.ac.jp/kinder/