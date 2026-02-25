余杭経済開発区の航空写真

AsiaNet 201420 （0022）

【杭州（中国）2026年2月25日新華社＝共同通信JBN】杭州市政府（Hangzhou Municipal Government）はこのほど、Metro Line 10（地下鉄10号線）およびHangzhou-Deqing Intercity Railway（Yuhang Section）（杭州・徳清都市間鉄道（余杭区区間））にある5つの駅の正式名称を承認しました。Yuhang Economic Development Zone（余杭経済開発区）の中核エリアでは、2つの駅の名称が変わりました。Renhe South Station（仁和南駅）は「Dongshanyang Station」に、Renhe North Station（仁和北駅）は「Qihang Road Station」（「出港の道」の意味）に改称されました。Qihang Road Stationは地下鉄10号線延伸区間の北端の駅であり、Hangzhou-Deqing Intercity Railwayの重要な乗換拠点で、同駅の周囲にはBYD HangzhouやHua Guang Advanced Materialsなどの主要産業プロジェクトがあります。この駅名は地理的位置を正確に示すだけでなく、Yuhang Economic Development Zoneの産業と都市の一体的発展における新たな出発点としての役割も象徴しています。関連路線の建設が全速力で進む中、将来のネットワークは杭州の主要都市圏、Yuhang Economic Development Zone、徳清県をシームレスに結びつけ、地域の輸送における優位性をさらに強化し、産業と人材の可動性に力強い勢いをもたらします。

浙江省杭州の余杭区は長江デルタの中心部に位置し、杭州から上海、江蘇省、安徽省への玄関口としての役割を担っています。Yuhang Economic Development Zoneは浙江省政府が認可した省レベルの経済開発区であり、余杭区の主要な産業プラットフォームとして機能する、杭州の行政中心部に最も近いスマート製造クラスターです。杭嘉湖平野（Hangjiahu Plain）の南端に位置し、東は京杭大運河に面するこの経済開発区には地理と輸送における際立った優位性があります。杭州蕭山国際空港から約50キロ、そして鉄道の杭州東と杭州西の両駅から約20キロの距離にあり、7つの高速道路と地下鉄10号線を利用してのアクセスが可能です。

Yuhang Economic Development Zoneはスマート製造を主要な発展方向に定めて注力し、新設備、新素材、新エネルギーの3つの主力産業に重点を置き、全体として「One Smart, Three New（1つのスマート、3つの新しい）」産業システムを形成しています。さらに集積回路、ロボット工学、デジタルエネルギーなどのニッチな分野にも注力し、新たな質の高い生産力を継続的に育成しています。現在、同開発区ではNanfang Pump、Huaguang Advanced Materials、BYD Hangzhouなどの企業を代表とする産業クラスターが確立しており、多数の上流・下流の産業チェーン企業を引き付けています。

Yuhang Economic Development Zoneはイノベーションエコシステムの開発に関して浙江大学と提携し、中国工程院の院士が専任のチーフサイエンティストとして率いるAdvanced Electrical Equipment Innovation Center（先進電気設備イノベーションセンター）を設立しました。同センターは新エネルギー車用電気駆動システムやインテリジェントロボティクスサーボシステムなどの分野で、多数の国家レベル・省レベルの研究プロジェクトを実施しています。また、同開発区は国家レベルのインキュベーターであるSmart Manufacturing Innovation and Entrepreneurship Industrial Park（スマート製造イノベーション・起業産業パーク）を含む57万平方メートルのインキュベーションスペースを擁し、企業成長の全段階を網羅する包括的な育成システムを構築しています。

質の高い国際的なリソースを引き付けるため、Yuhang Economic Development Zoneは十分な規模で的を絞った一連の支援政策を提供しています。プロジェクト支援においては、対象となる要件を満たしたプロジェクトは設備補助金と独立研究開発助成金が支給されます。また、実績のある外国投資額が所定の基準を満たした製造業企業には奨励金が支給されます。同様に、産業別政策も具体的で強力です。集積回路企業は、初期テープアウト費用への補助金を受けられます。要件を満たした「低高度経済」企業は、一定期間のワークスペース賃料補助を受けられます。年間主業務収入が一定の基準を満たしたロボット工学分野の生産型企業および研究開発型企業には、一時的な奨励金が支給されます。

Yuhang Economic Development Zoneは「Establishing the Zone through Environment, Revitalizing the Zone through Technology, and Strengthening the Zone through Smart Manufacturing（環境によって本開発区を建設し、技術によって本開発区を活性化し、スマート製造によって本開発区を強化する）」という開発理念を堅持し、地域の産業高度化と総合的発展を着実に推進しています。現在、同開発区内の教育、医療、商業、居住環境はますます充実しており、複数の小中学校、Yuhang District Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine（建設中）、Fangzheng Plaza複合商業施設、すぐに入居可能な人材向け賃貸住宅などが整備され、企業と人材を全面的にサポートしています。

現在、Yuhang Economic Development Zone は交通ネットワークの継続的な高度化と産業エコシステムの持続的な改善に後押しされ、スマート製造の発展の活力を着実に発揮し、産業集積効果とイノベーション主導の力が着実に高まっています。同開発区はこれからも、ビジネス環境の最適化、政策指導の強化、協力プラットフォームの構築などの措置を通じてスマート製造産業の集積と質の高い発展を推進し続け、国家レベルの経済技術開発区になる目標に向けて着実に前進していきます。

ソース：Yuhang Economic Development Zone