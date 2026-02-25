胃食道逆流症 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月19に「胃食道逆流症市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。胃食道逆流症に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
胃食道逆流症市場の概要
胃食道逆流症 市場に関する当社の調査レポートによると、胃食道逆流症 市場規模は 2035 年に約 64 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 胃食道逆流症 市場規模は約 52 億米ドルとなっています。胃食道逆流症 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 2.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、胃食道逆流症（GERD）の市場シェア拡大は、食道炎、バレット食道、食道がんへの進行の可能性といったGERDの症状や合併症に対する一般市民と医師の意識の高まりによるものです。大規模な公共キャンペーンやデジタルヘルスコンテンツにより、慢性逆流症と早期介入の必要性に関する理解が深まりました。
胃食道逆流症に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/gastroesophageal-reflux-disease-market/89118
胃食道逆流症（GERD）に関する市場調査では、世界的にGERDの有病率が高いこと、治療法の急速な進歩、そして低侵襲手術や機器への需要の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになっています。これに加え、高齢者やリスクの高い人口の増加、そして多くの先進国および新興国市場における医療費と保険適用範囲の拡大が市場の成長を牽引しています。
しかしながら、GERD治療薬に伴う副作用は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。GERD治療薬、特にプロトンポンプ阻害薬（PPI）の慢性的な使用は、骨折、腎臓障害、栄養不足、感染症につながる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342603/images/bodyimage1】
胃食道逆流症市場セグメンテーションの傾向分析
胃食道逆流症 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、胃食道逆流症 の市場調査は、薬剤のタイプ別、診断装置別、治療のタイプ別、患者の人口統計別と地域に分割されています。
胃食道逆流症市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-89118
世界の胃食道逆流症（GERDの市場展望によると、この薬剤のタイプ別に基づいて、プロトンポンプ阻害薬（PPI）、H2受容体拮抗薬、制酸薬、消化管運動促進薬に分割されています。これらのうち、PPIセグメントは、優れた臨床効果、OCT（経口薬）および処方薬におけるGERD治療薬の入手しやすさ、そしてジェネリック医薬品市場の拡大により、予測期間中に62%のシェアを占めると予想されています。
胃食道逆流症の地域市場の見通し
胃食道逆流症 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、北米市場は、予測期間中に全体の市場シェアの35.5％を占めると予測されており、約18～28％の大規模な患者プール、十分に発達した医療システムの存在、効果的な治療法の積極的な採用、高い医療費と保険の普及率に起因しています。
