「空港用動く歩道システムの世界市場」（～2030年までの市場規模予測）資料を発行、年平均4.3%で成長する見込み

「空港用動く歩道システムの世界市場」（～2030年までの市場規模予測）資料を発行、年平均4.3%で成長する見込み