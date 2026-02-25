スポーツ分析ツール市場：配信モード、スポーツ、用途、エンドユーザー別、世界予測、2026年～2032年
スポーツ分析ツール市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均14.63%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、スポーツ分析ツール市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「スポーツ分析ツールレポート」ではセンサー技術の革新、ソフトウェアの高度化、利害関係者の期待がどのように融合し、スポーツにおける分析主導のパフォーマンスを再定義しているかについての明確な戦略的概要を言及するほか、アナリティクスエコシステムにおける競争的ポジショニングと顧客維持を決定づける、ベンダーの差別化要因、パートナーシップの重要性、運用上のレジリエンスに関する洞察を分析します。
世界のスポーツ分析ツール市場規模は、2025年に27億8,000万米ドルと評価され、2026年の31億6,000万米ドルから2032年には72億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1930775-sports-analytics-tools-market-by-delivery-mode.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 スポーツ分析ツール市場：配信モード別
第9章 スポーツ分析ツール市場：スポーツ別
第10章 スポーツ分析ツール市場：用途別
第11章 スポーツ分析ツール市場：エンドユーザー別
第12章 スポーツ分析ツール市場：地域別
第13章 スポーツ分析ツール市場：グループ別
第14章 スポーツ分析ツール市場：国別
第15章 米国：スポーツ分析ツール市場
第16章 中国：スポーツ分析ツール市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・最近の貿易政策変更はサプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
ハードウェア部品の着陸コストが増加し、調達計算が変化しています。
・セグメンテーション分析はどのような洞察を提供しますか？
価値が集中している領域と能力向上が顕著な領域が明確になります。
・地域ごとの投資パターンは市場にどのように影響しますか？
ベンダーとバイヤーの採用経路や戦略的優先事項に重大な影響を与えます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、スポーツ分析ツール市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「スポーツ分析ツールレポート」ではセンサー技術の革新、ソフトウェアの高度化、利害関係者の期待がどのように融合し、スポーツにおける分析主導のパフォーマンスを再定義しているかについての明確な戦略的概要を言及するほか、アナリティクスエコシステムにおける競争的ポジショニングと顧客維持を決定づける、ベンダーの差別化要因、パートナーシップの重要性、運用上のレジリエンスに関する洞察を分析します。
世界のスポーツ分析ツール市場規模は、2025年に27億8,000万米ドルと評価され、2026年の31億6,000万米ドルから2032年には72億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1930775-sports-analytics-tools-market-by-delivery-mode.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 スポーツ分析ツール市場：配信モード別
第9章 スポーツ分析ツール市場：スポーツ別
第10章 スポーツ分析ツール市場：用途別
第11章 スポーツ分析ツール市場：エンドユーザー別
第12章 スポーツ分析ツール市場：地域別
第13章 スポーツ分析ツール市場：グループ別
第14章 スポーツ分析ツール市場：国別
第15章 米国：スポーツ分析ツール市場
第16章 中国：スポーツ分析ツール市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・最近の貿易政策変更はサプライチェーンにどのような影響を与えていますか？
ハードウェア部品の着陸コストが増加し、調達計算が変化しています。
・セグメンテーション分析はどのような洞察を提供しますか？
価値が集中している領域と能力向上が顕著な領域が明確になります。
・地域ごとの投資パターンは市場にどのように影響しますか？
ベンダーとバイヤーの採用経路や戦略的優先事項に重大な影響を与えます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ