需要予測ツール市場：コンポーネント別、導入モデル別、組織規模別、最終用途産業別、用途別、世界予測、2026年～2032年
需要予測ツール市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均13.67％成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、需要予測ツール市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「需要予測ツールレポート」では分析技術の進歩、クラウドオーケストレーション、サービス主導型デリバリーがもたらす需要予測ツール導入を再定義する変革的シフトを言及するほか、関税政策の変遷が需要予測ソリューションの調達、導入経済性、サプライチェーン戦略に及ぼす累積的影響を分析します。
世界の需要予測ツール市場規模は、2025年に45億8,000万米ドルと評価され、2026年の50億9,000万米ドルから2032年には112億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1929783-demand-forecasting-tool-market-by-component.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 需要予測ツール市場：コンポーネント別
第9章 需要予測ツール市場：展開モデル別
第10章 需要予測ツール市場：組織規模別
第11章 需要予測ツール市場：最終用途産業別
第12章 需要予測ツール市場：用途別
第13章 需要予測ツール市場：地域別
第14章 需要予測ツール市場：グループ別
第15章 需要予測ツール市場：国別
第16章 米国需要予測ツール市場
第17章 中国需要予測ツール市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・需要予測ツールの役割は何ですか？
組織がサプライチェーンを調整し、資本を配分し、顧客の期待を管理する上で中核的な役割を担います。
・需要予測をどのように位置付けるべきですか？
財務、業務、営業、製品計画を結びつける統合的機能として位置付けるべきです。
・需要予測ツールの導入において重要な要素は何ですか？
技術選定が業務プロセス、データ準備状況、継続的改善プロセスと整合している必要があります。
