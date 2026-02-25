アーバネットグループ・ヘルスケアアセット開発第１号「チャームスイート千歳烏山」 ３月１日オープンのお知らせ
アーバネットグループ（以下、「当グループ」）は、グループ初となるヘルスケアアセット開発事業「チャームスイート千歳烏山（千歳烏山IIプロジェクト）」が竣工し、2026年3月1日（日）にオープンすることをお知らせいたします。
■ プロジェクトの背景と特徴
本プロジェクトは、当グループが培ってきた「モノづくり」のノウハウに、介護業界のリーディングカンパニーである株式会社チャーム・ケア・コーポレーション（本社：大阪市北区、代表取締役会長兼CEO：下村隆彦、以下「チャーム・ケア」）のオペレーターとしての知見を融合させた、高品質なヘルスケア施設です。
設計・施工には、高齢者施設において豊富な実績を持つ大和ハウス工業株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：芳井敬一）を迎え、三社の強みを活かした商品開発を実現いたしました。
■ 「チャームスイート千歳烏山」の提供価値
当施設は、チャーム・ケアが展開する「チャームスイート」シリーズとして、手厚い介護体制とホスピタリティを提供いたします。
・安心の居住空間： 介護オペレーターの現場視点を取り入れた動線設計と、アーバネットグループのデザイン性が両立した空間を提供します。
・アートによる彩り： 若手アーティスト支援を目的とした公募コンクール「アートギャラリーホーム」を実施。館内の各所に厳選されたアート作品を展示し、ご入居者様の感性を刺激する彩り豊かな暮らしを演出します。
■ 今後の取り組み
当グループは、本プロジェクトを皮切りに、少子高齢化という社会構造の変化や多様化するニーズを的確に捉え、今後も持続可能な社会の実現に向けたヘルスケアアセット開発に積極的に取り組んでまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342608/images/bodyimage1】
「チャームスイート千歳烏山」のご紹介
＜物件概要＞
所在地：〒157-0063 東京都世田谷区粕谷4丁目16番13号
交通：京王電鉄京王線「千歳烏山」駅より徒歩約8分
居室数：63室（63名）
敷地面積：1,341.92m2
建物延床面積：2,514.71m2
居室面積：18.00m2
構造：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地上3階 地下1階建
開設日：2026年3月1日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342608/images/bodyimage2】
コミニュティスペース
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342608/images/bodyimage3】
個室スペース
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342608/images/bodyimage4】
アートギャラリーホーム 表彰式にて、受賞者と当社代表取締役会長兼CEO 服部信治
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342608/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社アーバネットコーポレーション
