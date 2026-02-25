「アニメ化してほしいマンガランキング2026」授賞式

AnimeJapan 公式YouTubeにて3/4(水)14時～生配信決定！

入場券・ファストチケットも販売スタート！

コスプレステージ、Production Works Gallery詳細も解禁！





世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。

また、AnimeJapan 2026アンバサダーとして2年連続で櫻坂46が就任！当日は会場内にアンバサダーのパネル展示も決定しました！櫻坂46と一緒にAnimeJapanを存分に楽しみましょう！





「アニメ化してほしいマンガランキング」は、既刊の単行本作品や連載中作品の中から“アニメ化してほしいマンガ”を一般投票で選ぶ「AnimeJapan」恒例の人気企画です。通称《アニラン》として親しまれ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクインし、アニメ化・ヒットへとつながるなど注目を集めています。昨年は総投票数15万票超えの反響を受け、今年もノミネート募集を経て全48作品がエントリーし、「写らナイんです」や「サンキューピッチ」など上位10作品の締切目前速報が公開となりました。

3月4日（水）結果発表・授賞式の開催詳細が発表となりました。授賞式には2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして就任している櫻坂46（松田里奈 / 森田ひかる/ 谷口愛季/ 中嶋優月/ 的野美青）が登壇。

なお、こちらの授賞式の模様をAnimeJapan公式YouTubeにて14時～生配信することが決定いたしました。

どの作品がTOP10に輝くのかドキドキの瞬間の生配信をお見逃し無く！

コスプレイヤーズワールドではAnimeJapanでは初のCDEF（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）が開催、

2日間で16チームの出演が決定、またミニステージのタイムスケジュールが公開となりました。本格的なダンスパフォーマンスで盛り上がろう！

Production Works Galleryでは、毎年アニメーション制作の裏側を様々な角度で紹介してきました。

AnimeJapan 2026では、「プロデューサー」にスポットを当て、そのお仕事を徹底解説します！

皆さんの大好きな作品のプロデューサーが登場するかも！？

「アニメ化してほしいマンガランキング」について

「アニメ化してほしいマンガランキング」とは、これまでに販売されたマンガ単行本、または連載中の作品の中から、”アニメ化してほしいと思うマンガ”や、”大勢の人に見てほしい”と思う作品が、一般投票によって選ばれる「AnimeJapan」の恒例行事。

今年で9回目の開催となり、昨年は総投票数15万票を超え、SNSを中心に大きな盛り上がりをみせました。





■投票スケジュール

【ノミネート作品募集】

2025年10月29日(水)～2025年11月16日(日)

【ランキング本投票】

2025年12月24日(水)～2026年1月30日(金)

【結果発表＆授賞式】

2026年3月4日（水）14:00～ AnimeJapan公式YouTubeにて生配信

■ノミネート作品条件

・これまでに販売されたマンガ単行本(WEBコミックも可)

・連載中（未単行本化）でも可

・アニメ化(TV、劇場版、OVAなど)されていないマンガ作品に限る ※ただし、未アニメ化で実写化された作品は可

・殿堂入りした作品を除く

詳しくは公式サイト（https://anime-japan.jp/activities/ajranking/）をご確認ください。

■TOP10作品は授賞式で発表！さらにAnimeJapan 2026会場内での展示も！

TOP10作品の発表は、2026年3月4日（水）に開催される「アニメ化してほしいマンガランキング2026 授賞式」にて行われます。

TOP10に輝いた作品は表彰に加え、AnimeJapan 2026会場内でのPR展示や受賞PVの上映が贈呈されます。





■「アニメ化してほしいマンガランキング2026」結果発表&授賞式

3月4日（水）14時～ AnimeJapan公式YouTubeにて生配信

授賞式配信URL ▶https://youtube.com/live/_rIhFtcA5l4

出演者：櫻坂46（松田里奈 / 森田ひかる/ 谷口愛季/ 中嶋優月/ 的野美青）

MC：天津飯大郎

コスプレイヤーズワールド 最新情報！

CDEF（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）の出演チームが決定いたしました！

各日8チーム、2日間で16チームが出演いたします。

出演チームは公式サイト（https://cdef.jp/schedule/202603_aj/）よりご確認ください。

・ミニステージタイムスケジュール

3月28日（土）

12:30～12:45 ギャザリング（テーマ：戦う宿命の者たち）

13:30～13:45 ギャザリング（テーマ：アイドルの休日）

14:00～15:00 CDEF（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）

15:15～15:45 ランダムダンス

15:45～16:00 ギャザリング（テーマ：オールジャンル）

3月29日（日）

12:30～12:45 ギャザリング（テーマ：学生の放課後）

13:30～13:45 ギャザリング（テーマ：魔法使いの会合）

14:00～15:00 CDEF（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）

15:15～15:45 ランダムダンス

15:45～16:00 ギャザリング（テーマ：オールジャンル）





Production Works Gallery テーマは「プロデューサーのお仕事」！

今年のProduction Works Galleryでは、「プロデューサー」にスポットを当て、そのお仕事を徹底解説します！

「アニメを創る」上で欠かせないのが、プロデューサー。

「企画プロデューサー」や「アニメーションプロデューサー」「音楽プロデューサー」などいろいろなプロデューサーとして、実際に働いている人たちへの取材を通して、みなさんが知っているようで知らないその仕事内容に迫ります。

参加プロデューサーと担当作品は、こちら！ ※作品五十音順

■里野健太（宣伝プロデューサー）「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」

■山田周（アニメーションプロデューサー）「風を継ぐもの」

■岡田麻衣子（アニメーションプロデューサー）「真・侍伝 YAIBA」

■石原慎也＆村澤拓真（CGプロデューサー）「スノウボールアース」

■中村誠（映像・アニメ製作プロデューサー）Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」

■渡辺悠介（音響プロデューサー）「負けヒロインが多すぎる！」

■坂本彩（音楽プロデューサー）「魔都精兵のスレイブ2」

■福井洋平（企画プロデューサー）「魔法の姉妹ルルットリリィ」

■有澤亮哉（企画プロデューサー）「マリッジトキシン」

■増尾将史（アニメーションプロデューサー）「勇者刑に処す」

更に、プロデューサー診断や体験コーナーなどで楽しくアニメ創りを学べます！お楽しみに！

AnimeJapan 2026 入場券情報 / 入場券販売中！ファストチケット先行抽選申込スタート！

入場券とパブリックエリアへ優先的にご入場いただけるファストチケットの販売、申込がスタートしました！

◆入場券

各日2,500円(税込)

・AJチケット・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月25日(水)～3月27日(金)23:59

◆ファストチケット先行抽選販売

各日3,900円(税込)

・申込期間：2月25日(水)～3月21日(土) ※CNプレイガイド限定

・抽選結果通知：3月25日(水)16:00予定

※ファストチケットのみでは、AnimeJapan 会場へのご入場はできません。

AnimeJapan へご入場いただくには、別途入場券をお買い求めください。

その他券種の詳細や購入方法は公式サイトをご確認ください

入場券情報▶https://anime-japan.jp/tickets/

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

AnimeJapan KICKOFF 2026 ：https://youtu.be/HZwpYMhFXHc

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj