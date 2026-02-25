【市場再強化】 製造業・技術部門向け高品質PDF変換ソフト「UDC」 販売体制を強化（先着20社・30％OFF）
京都府木津川市の株式会社ビクパソネット（代表取締役：柴田 光晴）は、Windows対応の仮想プリンタ型ドキュメント変換ソフト「UDC（Universal Document Converter）」について、製造業および技術部門向け用途を中心に日本販売体制を再強化いたします。
■背景 ― 技術文書の品質維持ニーズに対応
UDCは2010年より日本国内で販売を開始し、個人・企業・公的機関など約500ユーザーへの導入実績があります。
製造業の設計部門や品質保証部門、計測関連企業においては、設計図面、検査報告書、官公庁提出資料などのPDF化において表示再現性と解像度の確保が重要です。
AI活用が注目される時代においても、技術文書の品質維持は基盤業務です。UDCは通常の「印刷」操作だけでPDF・TIFF等へ変換でき、既存業務フローを変更せずに導入可能。静かに、しかし継続的に選ばれてきた製品として、日本市場での販売体制を改めて強化いたします。
■製品特長（製造業・技術部門向け）
仮想プリンタ方式（通常の印刷操作で変換）
プリプレスDTP（600dpi）出力設定に対応
検索可能なPDF出力
TIFF（G3）出力対応
PDF/A出力設定に対応（長期保存用途に配慮）
Windows対応
買い切り型（サブスクリプションなし）
プリプレスDTP（600dpi）設定により、印刷工程を意識した高解像度PDF生成が可能です。設計図面や検査報告書など、精度が求められる技術資料のアーカイブ用途に適しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342461/images/bodyimage1】
■再強化記念 特別導入価格
定価：30,800円（税込）
特別価格：21,560円（税込）【30％OFF】
対象：先着20社様限定
期間：2026年2月25日～2026年3月25日（※上限に達し次第終了）
※法人向け複数ライセンス対応
※見積書・納品書・請求書発行可
■開発元
本製品はリトアニアに本社を置く fCoder Group, Inc. が開発。
業務効率化分野で多数の導入実績を有するソフトウェアメーカーです。
■無料体験版
すべての機能をお試しいただける無料体験版をご用意しています。
導入前に実務環境で動作確認が可能です。
詳細：https://5boshi.jp/udc
【会社概要】
株式会社ビクパソネット
〒619-0218 京都府木津川市城山台7-6-7
代表取締役 柴田 光晴
https://5boshi.jp
Email:support@5boshi.jp
配信元企業：株式会社ビクパソネット
