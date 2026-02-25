全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、合同会社TOKYO MYSTERY CIRCUSが運営する、世界初・国内最大となる"謎"のテーマパーク「TOKYO MYSTERY CIRCUS（以下、東京ミステリーサーカス）」内の「謎専門書店 らんぷ堂」にて、2026年3月2日(月)より「『天狗岳怪死事件まとめファイル』発売記念 この違和感に気づけますか？フェア」を開催することを発表いたします。★「謎専門書店 らんぷ堂」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp/lampdou/

「らんぷ堂」は、リアル脱出ゲームなど数々の体験型イベントを手掛けてきたSCRAPがプロデュースする書店です。これまで数多のイベントを通じて“物語体験”を提供してきたSCRAPが、丁寧にセレクトした書籍や雑貨に思いを託し、お客さまが新たな“物語体験”と出会える場所として、21年8月に東京ミステリーサーカスに開店しました。2026年3月にらんぷ堂では、2月25日に『天狗岳怪死事件まとめファイル-登山サークル男女6人失踪の謎-』が発売されたことを記念した、“違和感”をテーマにしたフェアを開催します。 一見すると普通でも、何かがおかしい。そんな“違和感”だらけの本やゲームを、たくさん取り揃えました。違和感の正体に気づいた瞬間に訪れる、あのゾクッとするような興奮をぜひご体感ください。特定の商品を求めて利用するネットショップでは、なかなか知らなかった作品たちに出会うことができません。ふらりと立ち寄ることで、そしてここで開催されるイベントに参加することで、みなさまが新たな“物語体験”と出会える場所にしたい。そんな思いを込め、SCRAPが自信をもってお届けする「謎専門書店 らんぷ堂」に、今後もどうぞご期待ください。

「謎専門書店 らんぷ堂」2026年3月開催フェア概要

りますように。■『天狗岳怪死事件まとめファイル』発売記念 この違和感に気づけますか？フェア一見普通に見えるけれど、よく考えると何かがおかしい…。そんな違和感に頭を悩ませてみませんか？ 気づいたときの気持ちよさは、らんぷ堂スタッフの折り紙付き！開催期間：2026年3月2日(月)～3月31日(火)「謎専門書店 らんぷ堂」フェア詳細ページ：https://mysterycircus.jp/topics/9083

〈補足情報〉謎専門書店 らんぷ堂とは

リアル脱出ゲームのSCRAPが丁寧にセレクトした書籍や雑貨を扱う書店。物語体験が好きな方、謎解きが好きな方はもちろん、謎づくりに興味がある方、ちょっと変わったアイテムに興味がある方、そして何気なく立ち寄った方にも、新たな物語や作品との“出会い”を提供する。また、らんぷ堂でしか遊べないイベント「らんぷ堂謎解きシリーズ」も常時開催。■所在地：東京ミステリーサーカス1F■営業時間：平日11:30～22:00／土日祝 9:20～22:00 ※東京ミステリーサーカス営業時間に準ずる ※ただし12月31日(水)9:20～20:00、1月1日(木)12:00～20:00☆「謎専門書店 らんぷ堂」オフィシャルサイト：https://mysterycircus.jp/lampdou/☆「謎専門書店 らんぷ堂」公式Xアカウント：http://x.com/Lampdou☆「謎専門書店 らんぷ堂」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/lampdou/

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験… そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine