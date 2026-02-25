フラメンコのコミュニティペーパー『ファルーカ』（発行：株式会社エムツーカンパニー）は、2026年3月17日に『15歳が選んだ世界 -大切にしたのは好きな気持ち ギターデュオ徳永兄弟』を出版いたします。本書は、母であり、フラメンコダンサーの小島正子氏が、15歳でスペイン留学した息子たちの成長軌跡とマニュアル通りではない子育てについて綴った一冊です。

「徳永兄弟」は、徳永健太郎氏および徳永康次郎氏による新潟県出身のフラメンコギターデュオです。卓越した才能により、フラメンコ音楽業界のみならず、新たなアプローチでその活動範囲を拡大しています。

https://www.tokunagaduo.com/

15歳でスペイン留学を決断し、フラメンコギター学校に入学。その後日本でのメジャーデビューに至るまでの軌跡を、母であり、フラメンコダンサーの小島正子氏が綴った一冊です。

著者：小島正子B6判・190ページ / 並製・ソフトカバー発行：ファルーカ（株式会社エムツーカンパニー）定価：本体1,800円＋税ISBN 978-4-8450-1015-8

「子育てに悩んだとき」、「ちょっと辛くなったとき」に 読んでもらいたい一冊です！

子育てがようやく終わった頃から事あるごとに、我が子をたった十五歳で異国へ送り出したこと、親と同じ道に進んだことなど、息子たちをどのように、どんな思いで育てたのか問われることが多くなり、そのことに興味を持っている人が多いことを知りました。世間からは浮世離れした子育てのように思われているかもしれませんが、子を持つ親の誰しもが遭遇する苦悩や葛藤、希望や楽しみ、そして、人生の悲しみや喜び、そんな様々な経験や思いは私も同じです。（中略）この本を通じて、マニュアル通りにはいかない子育てがあってもいいのだ、人生は好きなように生きてもいいのだ、と心が楽になって笑顔になってもらえたらとてもうれしいです。 ―まえがきより一部抜粋

3/17（火）より、全国の書店、およびAmazonなどのネットショップで発売。店頭にない場合は､ご注文可能です。

著者：小島正子さん

記者会見&出版記念パーティのお知らせ

3月22日（日）に新潟グランドホテルにて出版記念パーティを開催いたします。パーティに先立ち、同日同所で記者発表会を実施いたします。ご参加の際は、下記連絡先までお名前、御社の媒体名、連絡先をご記入のうえ、ご連絡ください。お問い合わせ先：mi@m2company.com

フラメンコを楽しむ人のコミュニティぺーパーFarruca ファルーカhttps://www.farruca.jp/

【会社概要】商号 ： 株式会社エムツーカンパニー代表者 ： 代表取締役 南 千佳子所在地 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-2-34-5F設立 ： 1994年7月事業内容： 紙媒体・WEBサイトの企画制作資本金 ： 1000万円URL ： https://www.m2company.com/