ELEMOs合同会社(本社：千葉県千葉市美浜区)は、2026年2月13日～15日にインテックス大阪で開催された「大阪オートメッセ2026」に、一般社団法人日本電動モビリティ推進協会(JEMPA)ブースの合同出展社として参加しました。

glafit、ELEMOs、SWALLOW、FreeMile、INOHOTの計5社による合同出展で、3日間の試乗体験は約700名にのぼり、特定小型モビリティの認知拡大と実車体験の機会創出につながりました。





JEMPAブースの協会員各社





さらに、2026年2月25日(水)～27日(金)に東京ビッグサイトで開催される「東京ケアウィーク’26」内の介護部門「CareTEX東京」への出展も決定。

ELEMOsはマイクロモビリティを活用した新しい移動提案で、ケア現場・事業者の移動課題解決に貢献します。









■ 大阪オートメッセ2026 出展レポート

大阪オートメッセ2026では3日間合計213,403人が来場し、373社が出展、展示車両702台・展示小間2,701小間という規模で開催されました。

ELEMOsはJEMPAブース内で、glafit、ELEMOs、SWALLOW、FreeMile、INOHOTの計5社合同出展として参加。3日間で約700名の方に試乗体験を提供し、「特定小型」という新しい移動手段を“知る”だけでなく“乗って理解する”機会を広げました。





特定小型を試乗する様子





日別の来場者数は、2月13日(金)43,578人、14日(土)82,244人、15日(日)87,581人。週末に向けて体験ニーズが一気に高まる動きが見られ、試乗ブースにも多くの来場者が集まりました。

また、会場の様子はテレビ大阪「やさしいニュース」でも一部紹介され、特定小型モビリティが“次の交通の選択肢”として注目され始めていることを示す機会になりました。ご来場・ご試乗いただいた皆さま、ならびに合同出展をご一緒した関係各社に心より御礼申し上げます。





TV取材の様子





参考：テレビ大阪「やさしいニュース」 https://www.youtube.com/watch?v=O_Fa80HeKjE

参考：JEMPA出展レポート https://jempa.org/archives/1353





他にもカスタムカーの祭典であるオートメッセへの出展ということで、ELEMOsのカスタム車両も特別展示。

ELEMOsのカスタム車両は初公開でしたので足を止める来場者も多くいらっしゃいました。





大阪オートメッセのために用意したカスタム車両





※上記のカスタム車両は公道走行の想定はしていないイベント用のコンセプトカーです。









■ 次回出展：東京ケアウィーク’26「CareTEX東京」

ELEMOsは、2026年2月25日(水)～27日(金)に東京ビッグサイトで開催される「東京ケアウィーク’26」内の介護部門「CareTEX東京( https://caretex.jp/ )」へ出展します。

福祉・介護・看護の事業者、施設関係者、利用者に関わる幅広い来場者が集う場で、ELEMOsはマイクロモビリティを活用した“新しい移動”を提案します。





CareTEX東京’26ロゴ





介護・福祉の現場では施設内や敷地内の巡回、短距離の移動、荷物を伴う移動など、「移動そのもの」が日々の負担として積み上がります。ELEMOsは移動を単なる“移動時間”として扱うのではなく、現場の余力を生み出す“運用の再設計”として捉え、移動課題の解決に資する選択肢を提示します。





ELEMOsブース：小間番号 25-12

出展者ページ(ELEMOs)： https://dxpo.jp/real/tex/tokyo26/product.html?supplier_id=3247&company_name=ELEMOs(%E5%90%8C)









■ 出展車両のご紹介

CareTEX東京のELEMOsブース(小間番号：25-12)では、「ELEMOs4 REBORN」「エレカーゴ」「エレカーゴフルロング」「エレポーターPRO」「ハコンドック」の計5台を展示予定です。





ELEMOs出展車両一覧





画像左から

【ELEMOs4 REBORN】

特定小型四輪の定番モデル。国土交通省性能確認試験適合車で、安定感と走行性能の高さから幅広い層に支持され続けているロングセラーモデル。





【エレカーゴ】

跨がず乗れるフラットフロア設計。大容量の荷台を完備していることで、日常の買い物だけでなく趣味やお仕事にも活用可能。ゆとりある使いやすさを実現し、ユーザーから高い評価を得ている昨年の大ヒットモデル。





【エレカーゴフルロング】

新たに2026年2月に追加されたエレカーゴのロングボディタイプ。特定小型四輪の制限寸法の範囲で設計を突き詰め、後ろカゴを大きくしたことで積載量が向上。それに伴い後輪部の足回りを強化しています。





【エレポーターPRO】

40Ahバッテリーを搭載することで航続距離は最大100km※を想定。取り回しのしやすい車格に荷物を置くスペースを効率よく配置。デザインと走行性能を兼ね備えたフラッグシップモデル。

※航続距離は使用環境により変動します。





【ハコンドック】

人の動線に寄り添い、“運ぶ”負担を軽くする自動追尾型ロボットモビリティ。施設・倉庫・工場などの構内移動や、荷物を伴う短距離移動の省力化に向けた提案として展示します。









■ 出展概要

【大阪オートメッセ2026(出展報告)】

会期 ： 2026年2月13日(金)～15日(日)

会場 ： インテックス大阪(大阪国際見本市会場)

主催 ： オートメッセアソシエイション

来場者数： 213,403人(3日間合計)

URL ： https://www.automesse.jp/





【東京ケアウィーク’26(出展告知)】

会期 ： 2026年2月25日(水)～27日(金)

会場 ： 東京ビッグサイト

出展展覧会： 東京ケアウィーク’26内「CareTEX東京」

小間番号 ： 25-12

出展内容 ： マイクロモビリティ活用による移動提案(事業者の移動課題解決)

URL ： https://caretex.jp/









■ 代表コメント「ELEMOsが描く未来」

私たちが向き合うのは、「移動ができない」ことで暮らしの選択肢が狭まってしまう交通課題です。特定小型モビリティは、その解決策のひとつとして、生活の足をアップデートできる可能性を持っています。

次に出展するCareTEX東京では、介護・福祉の現場で積み重なる“移動の負担”に着目し、マイクロモビリティを活用した新しい移動提案を行います。ELEMOsはこれからも、免許の有無や年齢、働く環境に左右されず、誰もが自由に動ける社会を実装するために挑戦を続けてまいります。









【会社概要】

会社名 ： ELEMOs合同会社

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9階(1E)

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容 ： 特定小型モビリティメーカー

URL ： https://elemos.jp/









【ELEMOs(エレモーズ)出展車両情報】

ELEMOs4 REBORN ： https://elemos.jp/elemos4-reboen/

エレカーゴシリーズ： https://elemos.jp/elecargo-superelecargo/

エレポーターPRO ： https://elemos.jp/eleporter/

ハコンドック ： https://elemos.jp/hakondock/