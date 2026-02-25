リード文

Globix（所在地：栃木県さくら市きぬの里、代表：松本）は、自転車乗車時のお尻の痛みを大幅に軽減する新構造サドルの発売を予定しています。独自開発の設計により、長時間の使用でも快適性を実現する製品です。

背景

自転車の利用が健康増進やCO2削減の観点から再び注目を集める中、乗り手の快適性向上は重要な課題となっています。特に通勤・通学やサイクリングなど、中長時間の乗車を行うユーザーから、座部の違和感や痛みに関する悩みが寄せられています。従来のサドル設計では、限定的な接触面積に体重が集中しやすく、長時間の使用による不快感につながっていました。乗車時間の延長に伴う離脱率の増加や、身体への負担増加は、自転車利用の促進を阻害する要因となっていました。このような市場のニーズに応える形で、Globixは革新的なサドル構造の開発に着手しました。

新構造サドルの特長

今回発売予定の新構造サドルは、複数の工学的知見を取り入れた設計となっています。接触圧力の分散を最優先に考えた形状設計により、坐骨への負荷を効果的に軽減します。従来製品では集中していた圧力を広い範囲に均等に配分することで、長時間の乗車でも痛みが生じにくい環境を実現しています。素材選定においても、クッション性と耐久性のバランスを重視しました。通気性に優れた構造は、長時間使用時の蒸れや湿度による不快感を軽減し、より快適な乗車体験を可能にします。形状は人間工学に基づいた設計となっており、自転車での前傾姿勢時の体圧分布を詳細に分析した結果を反映しています。これにより、一般的なシティサイクルからスポーツバイクまで、幅広い自転車のユーザーが利用できる汎用性を備えています。軽量化にも配慮した構造は、自転車全体の乗り心地の向上にも貢献します。わずかな重量増に留めながら、機能性を最大化するデザインアプローチを採用しています。

概要

製品名：新構造サドル発売企業：Globix所在地：栃木県さくら市きぬの里代表者：松本対象ユーザー：自転車利用者全般（特に通勤・通学・サイクリング時の快適性を求める方）主な特徴：- お尻の痛みを軽減する新開発構造- 優れたクッション性と耐久性- 通気性に配慮した素材設計- 人間工学に基づいた形状- 軽量化を実現した設計

会社概要

企業名：Globix代表取締役：松本所在地：栃木県さくら市きぬの里事業内容：自転車関連製品の開発・販売---

