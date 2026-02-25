こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
パナソニックが新生活シーズンに家事やくらしをサポート！共働き家庭が抱えるくらしの負担を支えるサービスとは
― くらしを整える新生活の選択肢 ―
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社（以下、くらしアプライアンス社）は、食卓を手軽に充実させるサブスクリプションサービス「foodable」、洗濯環境を快適に保つ「ヒートポンプユニットクリーニングサービス」を通じて、春の新生活に向けてくらしを無理なく整えていくための提案をおこなっています。
3月、4月は進学や就職、転職、引っ越しなど、多くの日の生活環境が大きく変化する新生活シーズン。一方で新生活は、「心機一転、生活を整えたい」と思うタイミングであると同時に、忙しさによって理想と現実のギャップを感じやすい時期でもあります。
また、総務省の統計※1によると共働き世帯は年々増加傾向にあり、家事や生活にかけられる時間が限られる中で、くらしの負担が一層大きくなりやすいことも背景にあります。例えば、子育て中の共働き世帯では、日々の生活の中で時間が足りないと感じる場面もあり、新生活期には特に、食生活を整える余裕がないことや家事が後回しになりやすいこと、住まいや生活環境を快適に整える負担が重なることなど、日常の「くらしの負担」が表面化しやすい時期といえます。
くらしアプライアンス社では、新生活を迎える生活者のこうした課題に寄り添い、くらしを無理なく整えていくためのサービスを展開しています。本ニュースレターでは、心地よく新生活を迎えるお手伝いができるサービスを改めて紹介します。
https://digitalpr.jp/table_img/2607/128522/128522_web_1.png
♦新生活の家電選びを“体験”から始めるサブスクリプションサービス「foodable」
購入前に家電を試せる仕組みで新生活の不安や負担を軽減
新生活は、引っ越しや生活環境の変化に伴い、家具・家電などの出費が重なる時期です。キッチン家電についても「新しいくらしに合わせて整えたい」と思う一方で、購入後に使いこなせるか不安を感じ、慎重になる場面もあります。
「foodable」利用者へのアンケート※2では、サービスを利用した理由として「機器を試してみたかったから」が41.5％と最も多く挙げられました。新生活のタイミングでは特に、“新しい家電を取り入れたい気持ち”と“失敗したくないという慎重さ”が共存していることがうかがえます。
こうした新生活のニーズに応えるサービスとして、パナソニックの新たな食体験を提案するサブスクリプションサービス「foodable（フーダブル）」は、2026年1月21日に単身・小世帯向けコースをリニューアルし「コンパクトスタイルシリーズ」をスタートさせました※3。今回のリニューアルでは、提供家電に縦型洗濯機を新たに加え、食領域を超えた新生活の必須家電を届けるサービスへと拡充しています。
「foodable」は、キッチン家電とこだわり食材を定額でお届けするサービスとして、家電を気軽に試せる安心感に加え、毎日の食卓に新たな楽しみをもたらします。炊飯器とごはんソムリエが厳選した全国銘柄米、コンパクトベーカリーと国産小麦粉・パンミックスなど、いつもの食卓をさらに彩る約20コースを展開し、20代から50代の幅広い層にご利用いただき、満期までの利用継続率は9割と非常に高いサービスです。
新生活や引っ越しなど出費がかさむタイミングにおいて、家電選びを安心して進めながら、食卓からくらし全体を整えていく選択肢として、「foodable」はこれからのくらしづくりをサポートしていきます。
＜詳しいサービス情報はこちら：https://foodable.jpn.panasonic.com/＞
♦乾燥性能を維持するヒートポンプユニットクリーニングサービス
メーカーならではのクリーニングで、新生活の安心を支える
春の新生活シーズンは生活リズムが変わり、洗濯や乾燥を効率よくこなすことが、日々の家事負担を左右する場面も増えてきます。特に乾燥機能は、忙しい毎日の中で家事を支える重要な役割を担います。
パナソニックのドラム式洗濯乾燥機に採用されているヒートポンプ乾燥方式は、省エネ性に優れている一方で、衣類を乾燥する工程で熱交換器に微細な糸くずや埃が付着することがあります。目詰まりが起こると乾燥時間が長くなるなどの影響が生じる場合があり、性能を保つためには定期的なケアが重要になります。
こうした乾燥機能を最適な状態に維持するために提供しているのが、「ヒートポンプユニットクリーニングサービス」です。
本サービスでは、独自研修により認定された技術員がご自宅を訪問し、お客様ではできないヒートポンプユニットと乾燥経路の奥までその場で本格的にクリーニング。ヒートポンプユニットを本体上部に配置している当社独自の「トップユニット構造」だからこそ、本体の移動や大がかりな分解作業は不要。購入後も洗濯乾燥機を安心して長く使い続けていただけます。
くらしアプライアンス社による利用者調査では、アンケート回答者の約9割が満足していることがわかっています※4。また、乾燥時間の変化やにおいへの意識、内部の汚れが気になっていたことに加え、メーカーであるパナソニックが実施するサービスであることへの安心感などが利用理由として挙げられています。新生活のタイミングで洗濯環境を整えたい方に最適な選択肢となっています。
＜詳しいサービス情報はこちら：
https://panasonic.jp/wash/service/heatpump-cleaning.html＞
※1 厚生労働省「共働き世帯数の推移（総務省統計をもとに掲載）」
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/02-01-01-03.html
※2foodable調べ
調査期間：2025年11月28日〜12月7日
対象：foodableユーザー（「シンプルスタイルシリーズ」契約者を除く）1,617名
※3 2026年1月21日 foodableリニューアルリリース
https://news.panasonic.com/jp/press/jn260121-1
※4ヒートポンプユニットクリーニングサービス調べ
調査期間：2024年9月〜2026年１月
対象：アンケートに回答した284名
【報道関係者様 お問い合わせ先】
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社
経営企画センター 経営企画部 広報課：las-pr@gg.jp.panasonic.com
関連リンク
foodable
https://foodable.jpn.panasonic.com/
ヒートポンプユニットクリーニングサービス
https://panasonic.jp/wash/service/heatpump-cleaning.html
