災害時にもお湯が使用可能なハイブリッド給湯機「HPHB R290」 防災体験イベント「よしおか防災DAYS」に出展

145Lモデルの場合、40℃のお湯が最大で約300L使用可能（水温17℃時）※停電前に運転スイッチをONにしておく必要があります。※断水していない場合。※停電中はハイブリッド給湯機で湯温の調節ができないため、設定温度通りのお湯が出ないことがあります。温度が高くなる場合や低くなる場合もございますので、一度、手で湯温を確認してから使用ください。