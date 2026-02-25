glo™ ストア 銀座グランドオープン記念　2月27日（金）にプレオープンイベントをglo™ ストア 銀座にて開催









tofubeatsさん、VaVaさんによる音楽演出を通じて、会場全体の雰囲気を演出します。時間帯や空間の変化に合わせた選曲により、来場者が自然に過ごせる環境を提供します。 tofubeatsさん、VaVaさんによる音楽演出を通じて、会場全体の雰囲気を演出します。時間帯や空間の変化に合わせた選曲により、来場者が自然に過ごせる環境を提供します。





























■プログラム紹介●tofubeatsさん、VaVaさんら、DJによるライブパフォーマンス●アーティストによるオリジナル作品展示SNEAKERWOLFさんと書道家 万美文字 / MAMIMOZIさんらアーティストによる、今回の２階フロアオープンに合わせてglo™ ストア 銀座のために制作されたアートワークもここで初めて発表されます。また、欒-RAN-のエリアではScapesの茺地周三さんによる盆栽アートも展示されます。●書道家 万美文字 / MAMIMOZIさんによるライブアート当日は音楽のパフォーマンスに合わせて、書道家 万美文字 / MAMIMOZIさんによるライブアートが実施されます。即興性のある表現を通じて、銀座ストア2階フロアの世界観や空間コンセプトを、視覚的に表現します。上記で制作された作品はglo™ ストア 銀座にて展示される予定です。