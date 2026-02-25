こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
glo™ ストア 銀座グランドオープン記念 2月27日（金）にプレオープンイベントをglo™ ストア 銀座にて開催
tofubeatsさん、万美文字 / MAMIMOZIさん、SNEAKERWOLFさんなど各界のトップクリエイターが集結
BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ）は、glo™ストア銀座2階フロアのオープンに先立ち、2026年2月27日（金）にプレオープンイベント「glo™ the lounge（グロー ザ・ラウンジ）」を開催します。
本イベントは、新たに展開されるglo™ストア銀座2階フロアの世界観を、アート、音楽、フード＆ドリンクといった複数の要素を通じて体感いただくことを目的とした、一夜限りのプレオープンイベントです。当日は、万美文字 / MAMIMOZIさんによる書道ライブアートやSNEAKERWOLFさんのアートワーク展示や、tofubeatsさんらDJによる音楽演出を実施予定です。来場者が会話や交流を楽しみながら、感性を共有する場としてのglo™ストア銀座を体験できる機会となっています。
■イベント概要
日 時：2026年2月27日（金）19:00〜21:30 (受付開始18:30)
会 場：glo™ストア銀座
東京都中央区銀座2-5-19 ヒューリック銀座2丁目柳通ビル（旧PUZZLE銀座）
最寄り駅：東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 5番出口直結
出 演 者：
●万美文字 / MAMIMOZI（書道家）
●SNEAKERWOLF / 竹中 基（アーティスト）
●盆栽アーティスト
Scapes /茺地周三（はまちしゅうぞう）
●tofubeats（DJ / 音楽プロデューサー）
●VaVa（CreativeDrugStore / DJ)
●kZm（ラッパー）
●SPARTA（ラッパー / ビデオグラファー）
■プログラム紹介
●tofubeatsさん、VaVaさんら、DJによるライブパフォーマンス
●アーティストによるオリジナル作品展示
SNEAKERWOLFさんと書道家 万美文字 / MAMIMOZIさんらアーティストによる、今回の２階フロアオープンに合わせてglo™ ストア 銀座のために制作されたアートワークもここで初めて発表されます。
また、欒-RAN-のエリアではScapesの茺地周三さんによる盆栽アートも展示されます。
●書道家 万美文字 / MAMIMOZIさんによるライブアート
当日は音楽のパフォーマンスに合わせて、書道家 万美文字 / MAMIMOZIさんによるライブアートが実施されます。即興性のある表現を通じて、銀座ストア2階フロアの世界観や空間コンセプトを、視覚的に表現します。
上記で制作された作品はglo™ ストア 銀座にて展示される予定です。
■参加方法
本イベントはglo™会員を対象に、当日イベント開始前よりglo™ストアにて入場受付を実施いたします。なお、会場の収容人数には限りがあるため、入場は先着順でのご案内となります。
また、glo™会員のうち、一定の条件を満たした会員様には優先入場の特典をご用意しております。
優先入場の対象条件および詳細につきましては、事前に公式案内をご確認ください。
■glo™ ストア 銀座について
●glo™ ストア 銀座１階
「glo™ ストア 銀座」の1階フロアでは、引き続きglo™ブランドの世界観を体感しながら製品を選べる体験型スペースとして展開されています。最新の加熱式たばこデバイス「glo™ Hilo」シリーズをはじめ、「glo™ Hyper Pro」などの各種glo™デバイスや、専用たばこスティック「virto™」「neo™」「KENT」「LUCKY STRIKE」などを実際に手に取り、体験・購入することが可能です。
来店者はスタッフの説明を受けながら、デバイスの操作感やデザイン、たばこスティックの味わいなどを比較検討できるほか、好みに応じたアクセサリー選びをサポートするパーソナライズ提案も受けることができます。また、購入後も長く使用できるよう、デバイスのアフターケアサービスや刻印サービスを提供しています。あわせて、オーラルたばこ「VELO」の体験・購入も可能です。
●glo™ ストア 銀座2階（2026年2月28日オープン）
「glo™ ストア 銀座」の2階フロアには、glo™会員限定の加熱式たばこラウンジ「glo™メンバーズラウンジ」を展開しています。来場者がくつろぎながらglo™のブランド体験を深められる滞在型スペースとして設計されており、ドリンクやフードの提供も予定しています。ラウンジ内は、日本語の「団欒」「念想」「和楽」という言葉に着想を得た3つのエリアで構成されており、人と語らいながら心を通わせるひととき、静かな環境の中で思考を巡らせ自分と向き合うひととき、会話や交流を通じて楽しさを分かち合うひとときなど、来場者の気分や目的に応じた多様なひとときを提供しています。
■出演者プロフィール
アーティストステートメント
SNEAKERWOLF / 竹中 基
日本の伝統的な装飾文字「江戸文字」を基軸に制作を展開。雷門の提灯や半纏、千社札などに見られる大胆な様式化を、現代美術の視点から再解釈し、日本独自のグラフィティとして再定義している。漢字の構造を参照してアルファベットを再構築する独自のタイポグラフィ「Kanji-Graphy（カンジグラフィ）」を創出し、東洋的造形感覚と西洋的言語体系を接続。2000年頃よりストリートカルチャーを背景に活動し、近年は江戸文字とアニメのSD技法の構造的類似に着目した理論「Super Deformism」を提唱するなど、文字と視覚表現の可能性を拡張し続けている。
書道家
万美文字 / MAMIMOZI
万美文字 / MAMIMOZIは9歳で書道を始め、漢字の成り立ちや歴史も学びながら、確かな基礎を築く。10代の頃には、ヒップホップカルチャーに根ざしたグラフィティに影響を受け、そのエッセンスを伝統的な書道と融合させることで、独自のスタイル「Calligraf2ity（カリグラフィティ）」を生み出す。これまでに個展やパフォーマンスで17カ国を訪れ、世界40カ国以上のクライアントとコラボレーションを実施。現在は東京・渋谷を拠点に活動しながら、その唯一無二のスタイルを世界に発信するとともに、故郷・山口にも貢献し続けている。
tofubeats
1990年生まれの音楽プロデューサー・DJ。2007年頃よりtofubeatsとしての活動をスタート。ソロでの楽曲リリースやDJ・ライブ活動はじめ、さまざまなアーティストのプロデュース・客演、映画・ドラマ・CM等への楽曲提供から書籍の出版まで音楽を軸に多岐に渡る活動を続けている。最新曲は同郷神戸のラップデュオNeibissを迎えた「Fallin’ feat. Neibiss」。TVアニメ『正反対な君と僕』OST。
DJ
VaVa （CreativeDrugStore)
2013年にビートメイカーとして『Blue Popcorn』を発表し、2016年に『Jonathan』をリリース。THE OTOGIBANASHI’S、BIM、KID FRESINO、kZmをはじめ、木村カエラやAIなどの楽曲を手がけるプロデューサーとしても活躍。2017年に全曲セルフプロデュースの1stアルバム『low mind boi』を発表して以降、精力的に作品を発表し、Roland Jonesとの共作EP『ENTER DA 凍京®』（2025年）をリリース。同年には東京・大阪でワンマンライブを開催するなど、DJ・ライブ活動も含め幅広く活動している。
DJ
VaVa （CreativeDrugStore)
2013年にビートメイカーとして『Blue Popcorn』を発表し、2016年に『Jonathan』をリリース。THE OTOGIBANASHI’S、BIM、KID FRESINO、kZmをはじめ、木村カエラやAIなどの楽曲を手がけるプロデューサーとしても活躍。2017年に全曲セルフプロデュースの1stアルバム『low mind boi』を発表して以降、精力的に作品を発表し、Roland Jonesとの共作EP『ENTER DA 凍京®』（2025年）をリリース。同年には東京・大阪でワンマンライブを開催するなど、DJ・ライブ活動も含め幅広く活動している。
ラッパー / ビデオグラファー
SPARTA
熊本出身のラッパー/ビデオグラファー。スケーターとしての活動後に、2018年にアーティストとしてのキャリアをスタート。2019年7月に1stアルバム『3』をリリース。
加熱式たばこglo™について
製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。
glo™公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/
glo™公式Instagramアカウント（@glo_japan）：
https://www.instagram.com/glo.japan/
フラッグシップストア「glo™ ストア 銀座」：https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginza
BATジャパンについて
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow™（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。
達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni™』に詳しく記されています。
BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
https://digitalpr.jp/table_img/1178/129113/129113_web_1.png
BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ）は、glo™ストア銀座2階フロアのオープンに先立ち、2026年2月27日（金）にプレオープンイベント「glo™ the lounge（グロー ザ・ラウンジ）」を開催します。
■イベント概要
日 時：2026年2月27日（金）19:00〜21:30 (受付開始18:30)
会 場：glo™ストア銀座
東京都中央区銀座2-5-19 ヒューリック銀座2丁目柳通ビル（旧PUZZLE銀座）
最寄り駅：東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 5番出口直結
出 演 者：
●万美文字 / MAMIMOZI（書道家）
●SNEAKERWOLF / 竹中 基（アーティスト）
●盆栽アーティスト
Scapes /茺地周三（はまちしゅうぞう）
●tofubeats（DJ / 音楽プロデューサー）
●VaVa（CreativeDrugStore / DJ)
●kZm（ラッパー）
●SPARTA（ラッパー / ビデオグラファー）
■プログラム紹介
●tofubeatsさん、VaVaさんら、DJによるライブパフォーマンス
tofubeatsさん、VaVaさんによる音楽演出を通じて、会場全体の雰囲気を演出します。時間帯や空間の変化に合わせた選曲により、来場者が自然に過ごせる環境を提供します。
●アーティストによるオリジナル作品展示
SNEAKERWOLFさんと書道家 万美文字 / MAMIMOZIさんらアーティストによる、今回の２階フロアオープンに合わせてglo™ ストア 銀座のために制作されたアートワークもここで初めて発表されます。
また、欒-RAN-のエリアではScapesの茺地周三さんによる盆栽アートも展示されます。
●書道家 万美文字 / MAMIMOZIさんによるライブアート
当日は音楽のパフォーマンスに合わせて、書道家 万美文字 / MAMIMOZIさんによるライブアートが実施されます。即興性のある表現を通じて、銀座ストア2階フロアの世界観や空間コンセプトを、視覚的に表現します。
上記で制作された作品はglo™ ストア 銀座にて展示される予定です。
■参加方法
本イベントはglo™会員を対象に、当日イベント開始前よりglo™ストアにて入場受付を実施いたします。なお、会場の収容人数には限りがあるため、入場は先着順でのご案内となります。
また、glo™会員のうち、一定の条件を満たした会員様には優先入場の特典をご用意しております。
優先入場の対象条件および詳細につきましては、事前に公式案内をご確認ください。
■glo™ ストア 銀座について
●glo™ ストア 銀座１階
「glo™ ストア 銀座」の1階フロアでは、引き続きglo™ブランドの世界観を体感しながら製品を選べる体験型スペースとして展開されています。最新の加熱式たばこデバイス「glo™ Hilo」シリーズをはじめ、「glo™ Hyper Pro」などの各種glo™デバイスや、専用たばこスティック「virto™」「neo™」「KENT」「LUCKY STRIKE」などを実際に手に取り、体験・購入することが可能です。
来店者はスタッフの説明を受けながら、デバイスの操作感やデザイン、たばこスティックの味わいなどを比較検討できるほか、好みに応じたアクセサリー選びをサポートするパーソナライズ提案も受けることができます。また、購入後も長く使用できるよう、デバイスのアフターケアサービスや刻印サービスを提供しています。あわせて、オーラルたばこ「VELO」の体験・購入も可能です。
●glo™ ストア 銀座2階（2026年2月28日オープン）
「glo™ ストア 銀座」の2階フロアには、glo™会員限定の加熱式たばこラウンジ「glo™メンバーズラウンジ」を展開しています。来場者がくつろぎながらglo™のブランド体験を深められる滞在型スペースとして設計されており、ドリンクやフードの提供も予定しています。ラウンジ内は、日本語の「団欒」「念想」「和楽」という言葉に着想を得た3つのエリアで構成されており、人と語らいながら心を通わせるひととき、静かな環境の中で思考を巡らせ自分と向き合うひととき、会話や交流を通じて楽しさを分かち合うひとときなど、来場者の気分や目的に応じた多様なひとときを提供しています。
■出演者プロフィール
アーティストステートメント
SNEAKERWOLF / 竹中 基
日本の伝統的な装飾文字「江戸文字」を基軸に制作を展開。雷門の提灯や半纏、千社札などに見られる大胆な様式化を、現代美術の視点から再解釈し、日本独自のグラフィティとして再定義している。漢字の構造を参照してアルファベットを再構築する独自のタイポグラフィ「Kanji-Graphy（カンジグラフィ）」を創出し、東洋的造形感覚と西洋的言語体系を接続。2000年頃よりストリートカルチャーを背景に活動し、近年は江戸文字とアニメのSD技法の構造的類似に着目した理論「Super Deformism」を提唱するなど、文字と視覚表現の可能性を拡張し続けている。
書道家
万美文字 / MAMIMOZI
万美文字 / MAMIMOZIは9歳で書道を始め、漢字の成り立ちや歴史も学びながら、確かな基礎を築く。10代の頃には、ヒップホップカルチャーに根ざしたグラフィティに影響を受け、そのエッセンスを伝統的な書道と融合させることで、独自のスタイル「Calligraf2ity（カリグラフィティ）」を生み出す。これまでに個展やパフォーマンスで17カ国を訪れ、世界40カ国以上のクライアントとコラボレーションを実施。現在は東京・渋谷を拠点に活動しながら、その唯一無二のスタイルを世界に発信するとともに、故郷・山口にも貢献し続けている。
音楽プロデューサー・DJ
tofubeats
1990年生まれの音楽プロデューサー・DJ。2007年頃よりtofubeatsとしての活動をスタート。ソロでの楽曲リリースやDJ・ライブ活動はじめ、さまざまなアーティストのプロデュース・客演、映画・ドラマ・CM等への楽曲提供から書籍の出版まで音楽を軸に多岐に渡る活動を続けている。最新曲は同郷神戸のラップデュオNeibissを迎えた「Fallin’ feat. Neibiss」。TVアニメ『正反対な君と僕』OST。
DJ
VaVa （CreativeDrugStore)
2013年にビートメイカーとして『Blue Popcorn』を発表し、2016年に『Jonathan』をリリース。THE OTOGIBANASHI’S、BIM、KID FRESINO、kZmをはじめ、木村カエラやAIなどの楽曲を手がけるプロデューサーとしても活躍。2017年に全曲セルフプロデュースの1stアルバム『low mind boi』を発表して以降、精力的に作品を発表し、Roland Jonesとの共作EP『ENTER DA 凍京®』（2025年）をリリース。同年には東京・大阪でワンマンライブを開催するなど、DJ・ライブ活動も含め幅広く活動している。
DJ
VaVa （CreativeDrugStore)
2013年にビートメイカーとして『Blue Popcorn』を発表し、2016年に『Jonathan』をリリース。THE OTOGIBANASHI’S、BIM、KID FRESINO、kZmをはじめ、木村カエラやAIなどの楽曲を手がけるプロデューサーとしても活躍。2017年に全曲セルフプロデュースの1stアルバム『low mind boi』を発表して以降、精力的に作品を発表し、Roland Jonesとの共作EP『ENTER DA 凍京®』（2025年）をリリース。同年には東京・大阪でワンマンライブを開催するなど、DJ・ライブ活動も含め幅広く活動している。
ラッパー / ビデオグラファー
SPARTA
熊本出身のラッパー/ビデオグラファー。スケーターとしての活動後に、2018年にアーティストとしてのキャリアをスタート。2019年7月に1stアルバム『3』をリリース。
加熱式たばこglo™について
製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。
glo™公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/
glo™公式Instagramアカウント（@glo_japan）：
https://www.instagram.com/glo.japan/
フラッグシップストア「glo™ ストア 銀座」：https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginza
BATジャパンについて
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow™（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。
達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni™』に詳しく記されています。
BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
https://digitalpr.jp/table_img/1178/129113/129113_web_1.png