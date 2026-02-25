高精度導電部材の進化、2031年22.91億米ドル市場へ：年平均21.5%で拡大する新エネルギーの角型アルミケース電池極柱市場
新エネルギーの角型アルミケース電池極柱とは、電池内部の一対の導電性金属部品であり、それぞれ電池の正負極板に接続され、ケースに設けられた専用の穴を通じて外部に延伸し、電池と外部回路の間の架け橋として機能し、電気エネルギーを伝達する重要な役割を担うものである。これらの極柱は通常、銅やアルミニウム合金など導電性に優れた材料で製造され、高い導電性、良好な機械的強度及び耐食性を備えており、電池の充放電過程において安定的かつ高効率に電流を伝送できるようにすると同時に、安全性も考慮し、短絡や漏電による安全上の危険を防止する必要がある。極柱の構造設計には接触端、延長段及び接続端が含まれ、その中で接触端は電池内部の正負極板と密に接続され、延長段は電池内部からケースを貫通して外部に至る役割を負い、接続端は極柱が外部回路や充電機器と円滑に接続できるようにする便利な方式を提供する。その寸法と品質はいずれも電池の設計及び応用ニーズに基づいて決定され、電池の全体的な性能と信頼性に直接的な影響を及ぼすものである。
産業との関係性：川下需要と連動する拡張性の高い部材
角型アルミケース電池極柱の市場は、エネルギー転換の加速により急速に拡大している。その成長を牽引するのは、電動自動車の普及拡大や再生可能エネルギーの導入拡大に伴う定置型蓄電システム需要である。川下市場の需要拡大は川上部材に波及し、極柱の設計や生産技術において高性能化・高信頼性化の要請を強めている。さらに、機械産業では高精度加工技術との親和性が、電子産業では制御システムとの統合性が、それぞれ新たな応用領域を開拓している。政策面では、脱炭素社会に向けたバッテリーサプライチェーンの強靭化が求められており、極柱を含む電池部材は「戦略物資」としての性格を帯びつつある。これらの流れを踏まえると、角型アルミケース電池極柱は産業全体の変革に深く関わる中核部材であることが理解される。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界角型アルミケース電池極柱市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/568107/square-aluminum-shell-battery-terminal-for-new-energy）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが21.5%で、2031年までにグローバル角型アルミケース電池極柱市場規模は22.91億米ドルに達すると予測されている。
図. 角型アルミケース電池極柱世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342566/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342566/images/bodyimage2】
図. 世界の角型アルミケース電池極柱市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争・技術動向：高精度化と差別化が進む競争環境
競争環境においては、性能・コスト・供給安定性が主要な優位性の源泉である。角型アルミケース電池極柱は高い加工精度と安定した導電性能が求められるため、技術障壁が比較的高い分野といえる。世界市場では、Shenzhen Kedali Industrial、Guangdong Zhaoming Electronic、Ningbo Zhenyu Technology、Shenzhen Everwin Precision Technology、Guangdong Lingyi Intelligent Manufacturingなどの企業が存在感を示しており、2024年には上位5社が全体の約77.0%を占める寡占的な構造となっている。日本市場においては、自動車OEMや電池メーカーとのサプライチェーン連携が競争上の重要な要素となる。加えて、コスト削減と同時に高信頼性を担保すること、さらに熱拡散や耐久性を強化する新技術の開発が各社の差別化戦略の中核となっている。近年は精密プレス加工、表面処理技術、複合材とのハイブリッド化など、多様な技術革新が見られ、地域別にも中国・韓国の大規模生産力、欧州の品質規格、日本の精密技術といった強みの違いが市場構造に反映されている。
産業との関係性：川下需要と連動する拡張性の高い部材
角型アルミケース電池極柱の市場は、エネルギー転換の加速により急速に拡大している。その成長を牽引するのは、電動自動車の普及拡大や再生可能エネルギーの導入拡大に伴う定置型蓄電システム需要である。川下市場の需要拡大は川上部材に波及し、極柱の設計や生産技術において高性能化・高信頼性化の要請を強めている。さらに、機械産業では高精度加工技術との親和性が、電子産業では制御システムとの統合性が、それぞれ新たな応用領域を開拓している。政策面では、脱炭素社会に向けたバッテリーサプライチェーンの強靭化が求められており、極柱を含む電池部材は「戦略物資」としての性格を帯びつつある。これらの流れを踏まえると、角型アルミケース電池極柱は産業全体の変革に深く関わる中核部材であることが理解される。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界角型アルミケース電池極柱市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/568107/square-aluminum-shell-battery-terminal-for-new-energy）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが21.5%で、2031年までにグローバル角型アルミケース電池極柱市場規模は22.91億米ドルに達すると予測されている。
図. 角型アルミケース電池極柱世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342566/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342566/images/bodyimage2】
図. 世界の角型アルミケース電池極柱市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争・技術動向：高精度化と差別化が進む競争環境
競争環境においては、性能・コスト・供給安定性が主要な優位性の源泉である。角型アルミケース電池極柱は高い加工精度と安定した導電性能が求められるため、技術障壁が比較的高い分野といえる。世界市場では、Shenzhen Kedali Industrial、Guangdong Zhaoming Electronic、Ningbo Zhenyu Technology、Shenzhen Everwin Precision Technology、Guangdong Lingyi Intelligent Manufacturingなどの企業が存在感を示しており、2024年には上位5社が全体の約77.0%を占める寡占的な構造となっている。日本市場においては、自動車OEMや電池メーカーとのサプライチェーン連携が競争上の重要な要素となる。加えて、コスト削減と同時に高信頼性を担保すること、さらに熱拡散や耐久性を強化する新技術の開発が各社の差別化戦略の中核となっている。近年は精密プレス加工、表面処理技術、複合材とのハイブリッド化など、多様な技術革新が見られ、地域別にも中国・韓国の大規模生産力、欧州の品質規格、日本の精密技術といった強みの違いが市場構造に反映されている。