バッテリーパック試験装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（中電圧試験装置、高電圧試験装置）・分析レポートを発表
2026年2月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「バッテリーパック試験装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、バッテリーパック試験装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界のバッテリーパック試験装置市場規模は2024年に427百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率6.7%で推移し、2031年には670百万ドルへと再調整される見込みです。電動化とエネルギー転換の進展を背景に、比較的高い成長率が想定される市場です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性について分析しています。試験装置は高付加価値設備であるため、通商政策や部材調達条件の変化が価格や導入計画に与える影響が重要な論点となっています。
バッテリーパック試験装置は、完成したバッテリーパックの性能、安全性、耐久性を検証するための装置です。充放電特性、電圧、電流、温度挙動などを評価し、製品品質と信頼性を保証する工程で中核的な役割を果たします。
________________________________________
【需要背景と役割】
電池は最終製品の安全性や性能を左右する重要部品であり、量産化が進むほど試験工程の重要性が高まります。
バッテリーパック試験装置を導入することで、初期不良の検出、性能ばらつきの抑制、長期信頼性の確認が可能となり、品質保証体制の強化につながります。
特に新エネルギー車や定置型蓄電用途では、高電圧化・大容量化が進んでおり、従来以上に高度な試験が求められています。製品安全に対する規制や市場要求の高まりも、試験装置需要を押し上げる要因となります。
________________________________________
【分析内容と主要指標】
本レポートは、数量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を基に、市場規模と将来予測を提示しています。
地域別、国別、製品タイプ別、用途別の切り口で市場を分解し、需給動向や競争環境の変化を明確にしています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例を提示し、主要プレイヤーの競争力を比較しています。世界および主要国における市場機会の規模把握、成長可能性評価、用途別市場の将来見通し、競争要因の分析が本レポートの主な目的です。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場は製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプは中電圧試験装置と高電圧試験装置に区分されています。バッテリーパックの仕様や用途に応じて必要電圧が異なるため、対応レンジや安全設計が選定の重要要素となります。
用途別では、民生用電子機器、新エネルギー車、エネルギー貯蔵に分類されています。
民生用電子機器では安定した量産検査が求められ、新エネルギー車では高出力・高安全性対応が重視されます。エネルギー貯蔵分野では長時間運用を前提とした耐久試験の重要性が高まっています。
________________________________________
【主要企業動向】
