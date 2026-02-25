中古ゴルフショップ「ゴルフドゥ！」が「ゴルフドゥ！総決算キャンペーン」を24店舗で2026年3月7日～22日に開催！
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社：さいたま市 代表取締役社長：佐久間功）は、「ゴルフドゥ！総決算キャンペーン」を2026年3月7日（土）～22日（日）に、関東１都５県、兵庫県、九州４県にある「ゴルフドゥ！」24店舗において開催いたします。
春のゴルフシーズン開幕に合わせるとともに、期末決算月ならではの大盤振舞なキャンペーンです。クラブとシャフトが売っても買っても大変お得な16日間です。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=454
■ゴルフドゥ！総決算キャンペーン 概要
期間：2026年3月7日（土）～22日（日）
内容：１．総決算特価品
・店内の指定中古クラブ＆中古シャフトが最大20％OFF
２．総決算買取特典
・買取査定 クラブ10％UP、シャフト（スリーブ付）15％UP
・買取査定が付かない場合、お引取り1点につき50ポイント進呈（点数制限なし）
＜注意事項＞
(1) 割引品は他の割引特典・サービスの適用外です。
(2) 買取査定UPは他の買取特典・サービスの適用外です。
(3) Sランク、単品アイアンは買取査定UPの対象外です。
(4) お引取りしたゴルフクラブは、メンテナンス後に販売させていただく場合がございます。
(5) 「ゴルフドゥ！オンラインショップ」は本企画の対象外です。
■実施店
（茨城県） 水戸店
（栃木県） 宇都宮鶴田店（Ｎ）
（埼玉県） 大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店（Ｎ）、川越店（Ｎ）、草加店、深谷店
（千葉県） グローボ蘇我店（Ｎ）、柏店、成田美郷台店
（東京都） 環七練馬店、花小金井店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、昭島武蔵野店（Ｎ）
（神奈川県）厚木店
（兵庫県） イオンタウン加古川店
（福岡県） 福岡有田店、春日店
（佐賀県） 佐賀北店
（熊本県） 熊本南店、菊陽バイパス店
（大分県） 東大分店
※無印は「ゴルフドゥ！」、（Ｎ）は「ゴルフドゥ！NEXT」です。
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」、「ゴルフウェアユーズド（https://www.golfwear-used.shop/sell/ ）」、「ゴルフドゥ！スタジオ レッスン＆フィッティング（ https://lesson.golfdo.com/ ）」および「DODO GOLF（https://dodogolf.golfdo.com/ ）」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ゴルフ・ドゥ
