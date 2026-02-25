インタラクティブとmusuhi社、3月10日に人事座談交流会「鹿児島人事アンテナ #2」を開催
鹿児島に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ鹿児島」を運営しているインタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、鹿児島で人事・人材・組織開発事業を展開する株式会社musuhi（本社：鹿児島県霧島市、代表取締役：野崎 恭平、以下「musuhi」）と共催で、2026年3月10日（火）に人事座談交流会「鹿児島人事アンテナ #2」を開催します。
■交流会について
鹿児島の求人・転職メディア市場において、企業の垣根を越えて県内の採用・人事担当者が学び合い、意見や情報を広く交換しながら交流し合える場を提供するために、人事座談交流会「鹿児島人事アンテナ #2」を2026年3月10日（火）に開催します。交流会前半では、株式会社鶴結び 代表取締役社長の卓間 昭憲氏と株式会社現場サポート 代表取締役社長の吉田 竜二氏をゲストに招き、新卒の採用や定着にスポットをあてたにトークセッションを行い、学生の本音や定着率を上げるためのポイントを探っていきます。後半は、新卒採用課題、新卒の定着課題、中途採用課題の3つのテーマに分かれて座談交流会を実施します。
交流会は、鹿児島に本社／支社を持つ企業の代表・採用責任者で、既存の採用手法の継続に不安を感じている方を対象としていますが、その他の方も参加可能です。交流会後には、ゲスト登壇者や社外の人事・採用部門関係者と懇談できる会も用意していますので、ぜひご参加ください。
■交流会概要
名 称：鹿児島人事アンテナ #2
主 催：インタラクティブ株式会社、株式会社musuhi
日 時：2026年3月10日（火）15：30～18：30（受付開始15：00）
19：00～21：00 懇親会（希望者のみ）
会 場：mark MEIZAN（鹿児島県鹿児島市名山町9-15）
費 用：無料
■「ジョブアンテナ鹿児島」について
ジョブアンテナ鹿児島は、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「鹿児島に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も鹿児島に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れることで、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にしています。サイト上には、、本日時点で50社以上の企業情報・約200件の求人情報が掲載されており、約5,000人の会員が登録しています。
■インタラクティブについて
インタラクティブは、地域のイノベーションを加速するインターネットベンチャーです。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは全国展開を進めており、北海道や福岡をはじめ全国8地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
