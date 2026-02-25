過去の災害で繰り返し問題となってきた災害関連死を防ぐために必要な防災の知識を、T(快適なトイレ)K(温かい食事を提供するキッチン)B(身体を休めるベッド)の視点で学ぶことができる子ども向けデジタル教材『まちがいをさがせ！災害時のT・K・B』を株式会社HAPが制作し、NPO法人日本トイレ研究所が2026年2月に公開しました。

災害関連死を防ぎ健康を守るためには、トイレ・キッチン・ベッドの視点で、備えや避難所環境づくりを総合的に学ぶことが必要です。本教材は、これらの知識を子どもが身に着け、家庭での備蓄確認や訓練、地域の防災活動など、実際の行動につながることを目指しています。





教材URL： https://www.toilet.or.jp/disaster-tkb/

※令和7年度子どもゆめ基金助成金により制作しました。





教材ロゴ





■背景

大規模災害では、地震や津波による直接的な被害だけでなく、その後の避難生活に起因する健康被害などによる「災害関連死」が深刻な課題となっています。避難生活において災害関連死から被災者を守るためには、快適で安心して利用できるトイレ環境、温かく栄養を確保できる食事環境、そして床での雑魚寝を避ける睡眠・休息環境の確保が不可欠です。

一方で、避難生活に必要なT(トイレ)K(キッチン)B(ベッド)を総合的に学べる子ども向け教材は少なく、体系的に学ぶ機会が不足している現状があります。こうした背景を踏まえ、子どもたちが避難環境の問題を理解し、備えや行動につなげられるよう、親しみやすいデジタル教材の開発に取り組みました。









■教材の内容

(1) 主体的に気づき、考える「間違い探し型」教材

本教材では、避難所避難・在宅避難・車中避難の3つの場面ごとに、避難生活の様子を描いたイラストが提示されます。イラストを見ながら、「どこに問題があるのか」「何が危険なのか」を探し、気になる箇所をクリック・タッチすることで問題点の解説が表示される仕組みです。単なる読み物ではなく、主体的に気づき、考えるプロセスを通して学べる点が大きな特徴です。扱うテーマは、トイレ、食事、睡眠・休息だけでなく、衛生環境や要配慮者への対応など、避難生活における幅広い課題を含んでいます。





改善前の避難所のイラスト





(2) 多様な避難のあり方への対応を総合的に学べる構成

避難生活は避難所だけでなく、在宅避難や車中避難など多様化しています。本教材では、それぞれの避難形態に応じた課題と備えについて学ぶことができ、どのような状況でも健康を守るために必要なT(トイレ)K(キッチン)B(ベッド)の知識が身につくよう構成されています。





在宅避難と車中避難のイラスト





(3) 地域の防災教育で活用できるマニュアル・ワークシートも整備

本教材は、子どもが家庭で学ぶだけでなく、地域で防災活動に取り組む大人が子どもたちに指導する場面でも活用できるよう、ワークシートや指導者向けマニュアルも作成しました。

教材を使った学習が、単なる知識習得に留まらず、家庭での備蓄確認や訓練、地域防災活動など、実際の行動につながることを目指しています。





指導案





■NPO法人日本トイレ研究所

「トイレ」を通して社会をより良い方向へ変えていくことをコンセプトに活動している NPO です。近年は「子どものトイレ・排泄環境」「災害時のトイレ・衛生環境」「街なかのバリアフリーなトイレ環境」に力を入れています。





所在地 ： 東京都港区新橋5-5-1 IMCビル新橋9F

コーポレートサイト： https://www.toilet.or.jp/









【携帯トイレに関する規格適合評価】

災害時におけるトイレの初動対応として、携帯トイレを備えることは有効な手段と考えます。一方で、近年では様々な製品が出されていますが、市民や自治体、企業・団体等は何を基準にどれを選べばよいか判断が難しい状況にあります。

そこで、日本トイレ研究所では、災害時に安心して使うことができる携帯トイレを選ぶために規格を作成し、規格に適合した製品リストを公開しています。

URL： https://www.toilet.or.jp/activities/keitaitoilet_standard/