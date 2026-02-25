ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、2026年3月12日(木)に、Windows向けPCソフト「乗換案内(2026)」を、当社通信販売等にて発売します。









【PCソフト「乗換案内(2026)」とは】

旅行に、遊びに、出張に。パソコンだからできること――

発売30年以上の信頼と実績。個人から旅行会社まで、幅広いお客さまにご愛用いただいているPCソフト「乗換案内」の最新版です。





JR東日本の運賃改定(JR各社をまたがる運賃や各種割引制度変更も含む)、JR西日本「うれしート」の設定線区・本数拡大、JR北海道の特急列車の全車指定席化をはじめ、全国のJR・私鉄・第3セクターの最新ダイヤ、運賃・料金に完全対応。バスは業界最多の全国1,300社以上をサポート(※1)(※2）。





会員割引運賃が計算できる「ジパング検索」など便利な検索機能も充実。さらに、交通費精算書の作成・印刷がかんたんにできる「乗換案内 旅費精算」を同梱。ビジネスにも最適です。PCソフトだから、オフライン状態でも使えます(※3)。





「ダウンロード年間プラン」はアプリ「乗換案内」有料機能の利用権がセットに。お求めやすい価格で、おトクにご利用いただけます。









■乗換案内(2026)注目ポイント

・Windows 11対応

・全国のJR・私鉄・第3セクター最新ダイヤ、運賃・料金改定に対応(※1)

・業界最多！路線バス全国1,300社以上の運賃・時刻表に対応(※2)

・オフラインでも使える！インターネットが使えないシーンにもオススメ(※3)

・交通費精算書作成ソフト「乗換案内 旅費精算」同梱

・「ダウンロード年間プラン」はアプリ有料機能利用権がセット





PCソフト「乗換案内(2026)」画面イメージ(開発中のものであり、実際の内容とは異なる場合があります)





(※1)一部私鉄の新ダイヤは、オンライン・アップデートで随時配信します。

(※2)2026年2月12日現在の実績です(当社調べ)。標準収録27社に加え、最大30社まで追加ダウンロードできます。

(※3)経路検索・時刻表検索など、主な機能はオフラインでも動作します。オンライン・アップデートをご利用になる場合は、インターネット接続が必要です。









■製品概要

【CD-ROMでのご契約】

CD-ROM形式で提供する乗換案内です。

購入から1週間ほどでCD-ROMを郵便にてお届けいたします。

はじめての方も、お使いの「乗換案内」を最新版にしたい方もお使いただけます。





(1)CD-ROM単品プラン：5,500円(税込)

購入時点の最新版CD-ROMをお届けいたします。





(2)CD-ROM年間プラン：12,100円(税込)

購入後1年間、新バージョンが出るたび(年間4～6回)にCD-ROMをお届けいたします。





【ダウンロードでのご契約】

ダウンロード形式で提供する乗換案内です(収録内容はCD-ROMと同じです)。

購入からインストールまでオンラインで完結し、今すぐ使いたい方にもおすすめです。





(1)ダウンロード単品プラン：3,300円(税込)

購入時点の最新版をダウンロードいただけます。





(2)ダウンロード半年プラン：4,290円(税込)

購入後半年間、最新の運賃・時刻表を提供いたします。





(3)ダウンロード年間プラン：7,920円(税込)

購入後1年間、最新の運賃・時刻表を提供いたします。

また、特典としてアプリ「乗換案内」などの有料機能が1年間(ダウンロード年間プランの有効期限まで)使える「ジョルダンコード」がついてきます。





※ダウンロード製品のお支払い方法はクレジットカード(3Dセキュア必須)のみとなります。





(動作環境)

●対応OS：Windows 11

●メモリ：256MB以上(512MB以上を推奨)

●HDDもしくはSSD：通常800MB以上(インストール時のみ1GB以上)









■ご購入

PCソフト版「乗換案内」のサポートページ内「購入」からお求めください。

https://norikae.jorudan.co.jp/









ジョルダンは今後も、生活に不可欠なツールとなっている「乗換案内」をはじめとした便利なサービスを提供していきます。









(参考)

ジョルダンとは…

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









■本件に関するお問合せ先

運用部 安田/野口

TEL ： 03-5369-4055

FAX ： 03-5369-4057

E-mail： norikae@jorudan.co.jp

※サービス内容についての問合せはメールにて対応いたします。