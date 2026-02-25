兵庫県淡路市の1日4組限定高級リゾート「THE GOAT AWAJI」が期間限定で販売中の「ルームオンリー(素泊まり)プラン」と、最大50%OFFとなる「アーリースプリングキャンペーン」が、2月28日までの受付となります。（ルームオンリープランは3月31日まで）春の足音が近づくこの季節、期間限定の特別なキャンペーンを通じて、THE GOAT AWAJIでの優雅なご滞在はいかがでしょうか？

淡路島で味わう、ワンランク上のプライベートステイ

1日わずか4組様だけをお迎えする当施設は、すべての客室に広々としたリビングダイニング、専用サウナ、ジェットバスを完備しております。誰にも邪魔されない上質な空間で、心身ともに満たされるリゾート体験をお楽しみください。

開放的なテラスとプール：SUITE VILLA（スイートヴィラ）

自由に泳げるプライベートプールと、開放的なテラスを備えたヴィラタイプの客室です。ご家族でのんびりと水辺でくつろいだり、親しいご友人たちとBBQグリルを囲んで賑やかに食事を楽しんだりと、春休みの特別な思い出を彩るのに最適な空間となっております。

貸し切りで別荘のように：MAIN PREMIUM（メインプレミアム）

1つの階に1室のみを配置した、プライベート性を極限まで高めた客室です。ご家族やご友人との大切な時間を、隣室の音を気にすることなくお過ごしいただけます。リビングダイニングで語らいのひとときを持ったり、お好きなタイミングでジェットバスにゆったりと浸かって日々の疲れを癒やしたりと、別荘で暮らすようにおくつろぎいただけます。

淡路島の食材を堪能できる夕食オプション

ルームオンリー(素泊まり)プランのため、淡路島グルメを自由に楽しめます。お祝いの食事や記念日のディナーとしても選びやすい、淡路島の食材を使った2つのレストランをご用意しております。

淡路・鉄板焼レストラン「輝光(きこう)」

シェフが厳選した国産牛や淡路島産の野菜、新鮮な魚介類など旬の食材を、目の前でひとつひとつ丁寧に焼き上げます。五感で愉しむ鉄板焼きディナーをご堪能ください。（お一人様11,000円～）

別館すし処「神の前」(往復送迎あり)

料理長自ら厳選した淡路近海の新鮮な海の幸を、ゲストの目の前で一貫ずつ丁寧に握る極上の寿司コース。職人の手さばきを眺めながら、旬の味わいを心ゆくまで堪能できます。（お一人様11,000円～）

キャンペーン概要や料金、予約について

「ルームオンリー(素泊まり)プラン」と「アーリースプリングキャンペーン（最大50％OFF）」を同時実施中です。アーリースプリングキャンペーンの適用は・予約は2026年2月28日まで・宿泊対象期間は2026年3月31日まで【ルームオンリー×アーリースプリング適用料金】※以下はアーリースプリングキャンペーン適用時の金額です。・メインプレミアム棟3F（定員6名／BBQ利用可）6名1室利用時：お一人様7,500円～ ／ 2名1室利用時：お一人様15,000円～・メインプレミアム棟2F（定員6名／BBQ対象外）6名1室利用時：お一人様8,500円～ ／ 2名1室利用時：お一人様20,000円～・ヴィラ棟A（定員8名／プールサイドテラス・BBQ利用可）6名1室利用時：お一人様14,000円～ ／ 2名1室利用時：お一人様35,000円～・ヴィラ棟B（定員6名／プールサイドテラス・BBQ利用可／愛犬同伴可）6名1室利用時：お一人様16,000円～ ／ 2名1室利用時：お一人様40,000円～〈ご予約はこちらから〉・公式予約サイトhttps://www7.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=HafErQAILQ・一休https://www.ikyu.com/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=rooms・Yahooトラベルhttps://travel.yahoo.co.jp/00003266/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=rooms・楽天トラベルhttps://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/192638?f_teikei=&f_heya_su=1&f_otona_su=1&f_s1=0&f_s2=0&f_y1=0&f_y2=0&f_y3=0&f_y4=0&f_kin=&f_kin2=&f_squeezes=&f_tscm_flg=&f_tel=&f_flg=PLAN&f_static=1・じゃらんhttps://www.jalan.net/yad385758/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=385758&smlCd=281702&distCd=01&ccnt=yads2・リゾートグランピングhttps://reserve.489ban.net/client/thegoat-awaji/0/plan※食事や風景は、食材の仕入れや季節によって画像と異なる場合がございます。※各棟の設備やレストラン、キャンペーンの詳細は、先日配信のプレスリリース記事でもご紹介しています。より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧下さい。https://www.atpress.ne.jp/news/1781898

施設・運営情報

【施設情報】施設名：THE GOAT AWAJI（ザ・ゴート・アワジ）住所：〒656-2305 兵庫県淡路市浦145TEL：0120-290-096（グッディ総合受付センター）受付時間：月～土 10:00～17:00（日・祝休み）公式サイト：https://thegoat-awaji.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/goat_awaji

【運営元】運営：株式会社グッディ（グッディリゾート）本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F代表者：代表取締役 笹倉 絹枝公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【広報】株式会社ぷらど