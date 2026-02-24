株式会社エス・アール・ケー（本社：静岡県沼津市、代表取締役：下山昇一）が展開するヘルスケアブランド「UndMou（アンドムー）」は、がん治療学会認定医・広重祐先生と、現役看護師・桑名友紀さんによるW監修のもと、治療に伴う脱毛期のケアに特化した「使い捨て不織布ヘアキャップ（100枚入り）」を、2026年3月上旬よりAmazonにて販売開始いたします。

本製品は、抗がん剤治療の副作用による脱毛にお悩みの方や、頭皮が敏感になっている方のための衛生ケア用品です。プロの視点を取り入れ、「抜け毛の飛散防止」と「長時間の快適な着用感」を両立しました。

■ 開発の背景：治療中の「睡眠」と「衛生」を守りたい

抗がん剤治療を受ける患者様にとって、「脱毛」は大きな精神的・身体的負担の一つです。特に就寝時は、枕や寝具への抜け毛の付着が気になり、「掃除が大変で気が休まらない」「衛生面が気になる」といった声が多く聞かれます。また、市販のヘアキャップでは「ゴムの締め付けで頭が痛くなる」「蒸れて頭皮がかゆくなる」といった課題がありました。そこでUndMouは、がん治療の最前線を知る医師と看護師に監修を依頼。デリケートな時期の患者様が、少しでも心穏やかに過ごせるよう、素材と設計にこだわり抜いたヘアキャップを開発しました。

■「UndMou 使い捨てヘアキャップ」4つの特徴

1.【信頼のW監修】がん治療学会認定医×現役看護師

がん治療学会認定医の資格を持つ広重祐先生と、手術室・外来で勤務する桑名友紀看護師がダブル監修。「治療中の頭皮は非常にデリケート」という医療現場の視点から、肌への**優しさ（着用感）**と飛散防止機能を徹底追求しました。

2.【安全性】国内検査機関にてホルムアルデヒド試験合格

直接肌に触れるものだからこそ、安全性には一切妥協しません。国内の第三者検査機関において「ホルムアルデヒド含有量試験」を実施し、厳しい基準への適合を確認済みです。デリケートな時期の方や、敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。

3. 【ストレスフリー】高通気性＆ソフトゴム採用

長時間着用しても蒸れにくい「高密度・高通気性不織布」を厳選。熱や湿気を逃がし、就寝時でも素肌のような軽やかな着け心地を実現しました。また、長時間着けても耳や頭が痛くなりにくいソフトな伸縮ゴムを採用。締め付け感を極限まで減らし、良質な睡眠を妨げません。

4.【飛散防止】微細な毛もしっかりキャッチ

細かな抜け毛も逃さない高密度設計を採用。枕や床への飛散を物理的に防ぎ、日々の掃除負担を軽減します。使い捨てタイプ（大容量100枚入）なので、汚れたらすぐに取り替えられ、常に清潔な環境を保てます。

■ カラーバリエーション

利用シーンやお好みに合わせて選べる2色をご用意しました。ブラック：抜け毛が目立ちにくく、外出時のインナーキャップやウィッグの下にも最適。ホワイト：清潔感があり、就寝時や調理時、ご家族との共有にも便利。

■ 商品概要

商品名：【現役医師ｘ看護師が監修】使い捨て不織布ヘアキャップブランド名：UndMou（アンドムー）発売日：2026年3月上旬内容量：100枚入りカラー：ブラック / ホワイトサイズ：男女兼用フリーサイズ

運営会社【株式会社エス・アール・ケーについて】

「UndMou」ブランドを通じ、お客様の生活に寄り添う高品質な製品をお届けしています。法人名：株式会社エス・アール・ケー代表者：下山 昇一所在地：〒410-0022 静岡県沼津市大岡3184-6【本件に関するお問い合わせ先】株式会社エス・アール・ケー担当：下山E-mail：s-r-k-ss@ma.tnc.ne.jp