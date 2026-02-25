株式会社エイトリンクス（本社：東京都、代表取締役：高橋敦）は、本のギフトサービス「BOOK GIFT」より、『小学館の図鑑NEO』シリーズ、および『まどあけずかん』シリーズを掲載した、「はじめての図鑑コース」を発売しました。入園や入学のお祝い、誕生日などに「好奇心を広げるきっかけ」を気軽にプレゼントできるギフトです。

BOOK GIFTとは

https://bookgift.bookkarte.com/

贈り手がカタログを渡し、受け手が専用サイトにて本を注文すると、本が自宅に届くサービスです。受け手は事前に持っている本を確認してから選べるため、ギフトの「かぶり」や「選び間違い」を防げます。

入園・入学祝いに「何を贈ればいいかわからない」

入園・入学祝いとして、親戚や友人の子どもにプレゼントを贈りたいものの、・服やおもちゃは好みが分からない・すでに持っている可能性がある・今の興味を把握するのが難しいといった理由から、無難なギフトを選んでしまうケースも少なくありません。本カタログは、「何を贈ればいいかわからない」という入園・入学祝いの悩みに対し、“知識を広げるきっかけ”を贈るという発想から生まれました。

図鑑に触れるきっかけをプレゼント

本カタログは、グループ会社である小学館の図鑑編集部の方にご協力いただき、『小学館の図鑑NEO』シリーズのみを掲載した特別なカタログです。図鑑デビューを飾るお子様に特化した選書となっており、本格的な知識を深める『小学館の図鑑NEO』はもちろん、低年齢から指先を使って遊べる『まどあけずかん』も掲載しています。お子様の知的好奇心に合わせて、お好きな一冊からスタートしていただけます。お子様の成長段階に合わせた一貫性のあるステップアップを、一冊のカタログで実現しました。

お祝いの悩みを解決する「図鑑ギフト」3つの価値

「何を贈ればいいかわからない」入園・入学祝いの悩みに対して、図鑑のギフトカタログを贈ることで、“知識を広げるきっかけ”をプレゼントすることができます。・【想いを贈る】 「新しい世界を広げてほしい」という、子どもの未来を想うメッセージが真っ直ぐに伝わります。・【失敗をゼロに】 カタログ形式なら、自宅の本棚を確認してから注文可能。図鑑特有の「被り」や「持ち運びの重さ」を同時に解消します。・【一生モノの愛着】 流行やサイズに左右されず、成長しても本棚に残り続ける「息の長い」プレゼントになります。

ギフトを受け取った人が得られる「3つの体験」

・選ぶ： 20冊のラインナップを眺め、未知の世界に触れるワクワク感。・読む： 届いた図鑑を親子で囲み、驚きと発見を共有する温かな時間。・広がる： 「自分で選んだ一冊」から、次の学びへ向かう機会を創出。お子様が「自分で本を選ぶ」という経験を通じて、知的好奇心が芽生え、それを豊かに育む時間を創り出します。

こんなシーン・お祝いに最適

・入園・入学、誕生日のお祝いに・帰省・会食時の手土産に・サプライズと被り防止を両立したい贈り物に・取引先のご家族への知的な手土産として

「はじめての図鑑コース」を制作した背景

BOOK GIFTは今までに、ビジネスシーンでの会食・打ち合わせの手土産として渡せるビジネス書を中心としたコースや、装丁の美しい“飾れる本”を集めたコースなど、大人向けのカタログを作成してきました。新たに子ども向けのカタログを作成するため、グループ会社である小学館の図鑑編集部の方と協力し、『小学館の図鑑NEO』シリーズのみを贅沢に掲載したカタログを企画しました。

選書のこだわり：知的好奇心の「入り口」をデザインする

文字が読めなくても「しかけ」で楽しめる段階から、本格的な知識を求める段階まで。お子様の「今」にぴったりの難易度が必ず見つかるラインナップにこだわりました。デジタルの時代だからこそ、ページをめくる驚きやアナログならではの発見を、大切なお子様へ届けるきっかけにしていただきたいと考えています。

カタログ掲載書籍（全20冊)

▽『小学館の図鑑NEO』シリーズ『小学館の図鑑NEO［新版］恐竜 DVD つき』『小学館の図鑑NEO［新版］動物 DVD つき』『小学館の図鑑NEO［新版］魚 DVD つき』『小学館の図鑑NEO［新版］鳥 DVD つき 恐竜の子孫たち』『小学館の図鑑NEO［新版］昆虫 DVD つき』『小学館の図鑑NEO［新版］植物 DVD つき』『小学館の図鑑NEO［新版］乗りもの DVD つき 鉄道・自動車・飛行機・船』『小学館の図鑑NEO［新版］宇宙 DVD つき』▽『くらべる図鑑』シリーズ（小学館NEO+プラス）『小学館の図鑑NEO＋ぷらす［新版］くらべる図鑑』▽『まどあけずかん』シリーズ『小学館の図鑑NEO まどあけずかん きょうりゅう 英語つき』『小学館の図鑑NEO まどあけずかん いきもの 英語つき』『小学館の図鑑NEO まどあけずかん むし 英語つき』『小学館の図鑑NEO まどあけずかん きけんせいぶつ 英語つき』『小学館の図鑑NEO まどあけずかん しょくぶつ 英語つき』『小学館の図鑑NEO まどあけずかん のりもの 英語つき』『小学館の図鑑NEO まどあけずかん たてもの 英語つき』『小学館の図鑑NEO まどあけずかん マーク 英語つき』『小学館の図鑑NEO まどあけずかん たべもの 英語つき』『小学館の図鑑NEO まどあけずかん せかいのりょうり 英語つき』

購入方法

「BOOK GIFT」は以下のネットショップにて販売しております。販売URL：https://bookgift.bookkarte.com/今後も随時、プランを拡充してまいります。

（法人向け）まとめ購入方法

法人での購入をご希望の方は、下記までお問い合わせください。※請求書払い、領収書発行にも対応しております。担当者：尾崎メールアドレス：info@bookkarte.com