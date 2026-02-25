リソルグループが運営するゴルフ場「有田リソルゴルフクラブ」（和歌山県有田郡）は、2026年2月25日より、太陽光発電設備「ソーラーカーポート」の稼働を開始しました。当設備は、リソルグループが展開する「再生エネルギー事業」の一環として導入したもので、グループゴルフ場としては5ヶ所目の稼働となります。 「ソーラーカーポート」は、太陽光発電設備を搭載したカーポートを駐車場等に建設し、発電した電力を施設に送電して自家消費することで、運営施設におけるCO₂排出量や運営コストの削減に資する設備です。本設備は、環境省が実施する補助事業に採択されたもので、「有田リソルゴルフクラブ」における年間電力使用量に対して約30％を賄います。 今後も、運営施設における自家消費型太陽光発電設備の活用を推進し、グループ長期方針の1つとして掲げる「地球にやさしい」を実践することで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

ソーラーカーポートとは

太陽光発電設備を搭載したカーポートを「ソーラーカーポート」と呼びます。リソルグループでは、ゴルフ場の駐車場にソーラーカーポートを設置し、発電した電力をクラブハウスで自家消費することで、運営ゴルフ場における脱炭素化を推進しています。現在、「スパ＆ゴルフリゾート久慈」、「中京ゴルフ倶楽部 石野コース」、「瀬戸内ゴルフリゾート」、「入間カントリー倶楽部」においても既存設備が稼働中です。

リソルグループのソーラーカーポートの特長

・太陽光発電エネルギーの活用で脱炭素を推進するとともに、運営コストを削減・安全性と利便性に配慮した「後方支柱型」の設計・雨天時の雨除け、猛暑時の日除けにもなり顧客サービス向上にも寄与・将来的には災害時の非常用電源としての活用や、今後普及が見込まれる電気自動車（EV）の充電用電源としての活用も検討

設備概要

・設置ゴルフ場：「有田リソルゴルフクラブ」（和歌山県有田郡）・稼働開始日：2026年2月25日（水）・太陽光パネル出力：236kW・パワーコンディショナー出力：205kW・駐車場台数：61台分・年間発電量：約220,000kWh・再生可能エネルギー消費比率（年間電力使用量に対する発電量）：約30％・CO₂削減効果：年間約95t-CO₂（CO₂削減率：約30％）

リソルグループについて

持株会社のリソルホールディングス株式会社と事業を担う各社によるグループ経営体制で、ホテル・ゴルフ場・リゾートなどの「施設運営」を主軸に、「ウェルビーイング」「ソリューションビジネス」の事業領域で独自のビジネスモデルを展開しています。「あなたのオフをもっとスマイルに。」をコーポレートスローガンに革新的な発想と行動力で新たな価値創造に努めています。

リソルグループの「再生エネルギー事業」

「再生エネルギー事業」においては、グループ運営施設の土地や建物に太陽光発電設備を開発し、売電・自家消費の2つの分野で事業を展開しています。太陽光発電を通じて脱炭素化を推進するとともに、施設運営におけるコスト削減を図っています。 こうした取り組みを通じて、リソルグループが長期方針として掲げる「人にやさしい」「社会にやさしい」「地球にやさしい」のうち、「地球にやさしい」を具体的に実践し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

〈 本リリースに関する問い合わせ先 〉

リソルホールディングス株式会社（RESOLグループ）広報室／高橋 弘毅・長田 和将E-mail : press@resol.jpURL : https://www.resol.jp公式 Facebook▶ https://www.facebook.com/RESOLHOLDINGS/リソルグループでは、3 つの「やさしい」（人にやさしい・社会にやさしい・地球にやさしい）を推進しています。▶ https://www.resol.jp/csr/