兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」は、通常は現地でしか購入できないオリジナルグッズを中心に、過去最大級となる約1,000点の商品ラインナップを揃えた『ニジゲンノモリ POP UPストア』を、青森ELMにて、2026年3月20日（金・祝）から4月26日（日）までの期間限定で開催いたします。

本ブースでは、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」「NARUTO＆BORUTO 忍里」「ゴジラ迎撃作戦」「ドラゴンクエスト アイランド」、ニジゲンノモリ常設4つのコンテンツのコラボグッズに加え、大人気ゲーム「モンスターハンターシリーズ」とのコラボグッズも販売いたします。ニジゲンノモリのオフィシャルホテル「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」では昨年6月に「モンスターハンター」コラボルームがオープンしており好評営業中です。さらに、期間限定コラボイベント 「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント」のコラボグッズも今回POPUPとしては初めて販売いたします。

■ラインナップ抜粋

これまで青森県内には公式のグッズショップがなく、なかなか淡路島まで足を運ぶことができなかったファンの皆さまにも、作品の世界観を感じられる貴重な機会となります。春休みからゴールデンウィークにかけての長期開催となる本POP UPストア。何度訪れても新たな発見がある、圧倒的な商品点数とバリエーションを、ぜひ会場でお楽しみください。

■開催概要

開催期間：2026年3月20日（金・祝）～4月26日（日）会場：青森ELM（〒037-0004 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1）2階 211区画営業時間：10:00～20:00URL：https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろTM & © TOHO CO., LTD.© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX©CAPCOM©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会