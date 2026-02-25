ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「新鮮ぐんまみのり館」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。 群馬県は、こんにゃくいもやほうれんそうなど、全国一の生産量を誇る農産物をはじめ、いちご、上州牛・上州麦豚など、様々な農畜産物が生産されている関東屈指の農業県です。 キャンペーン期間中は、対象商品を150品以上取り揃えており、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

対象商品（おすすめ商品抜粋）

〇ぐんまの誇る「フルーツトマト”ブリックスナイン”」（ＪＡにったみどり）１箱 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-3201midori12/ その名のとおり、糖度（＝ブリックス）が平均９度以上のこのトマトは、大玉トマトと比べてやや小ぶりですが、とても甘く、厚い果肉とコクのある味わいが特徴の群馬県が誇るフルーツトマトです。 水や養分の厳密な調整を必要とするブリックスナインは、生産者による日々の深い観察と高い技術レベルによって生産されています。

〇【冷蔵】上州牛サーロインステーキ用１ｋｇ(200g×５枚） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g32010280303004/ 上州牛は、利根川の清流と群馬の名峰である赤城・榛名・妙義のもと、豊かな自然に磨かれたブランド牛で、地域ブランドとして、群馬県の生産者とＪＡ組織が連携し丁寧に育てています。 きめ細やかな霜降りと赤身の旨みを贅沢に味わえる一品です。

〇【冷蔵】上州麦豚ロース・バラ１ｋｇセットしゃぶしゃぶ用 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-32010280503008/ 山々から流れる清らかな水と、山麓に広がる緑あふれる大地。群馬県は豚を育てるための最高の条件を満たしています。 上州麦豚の美味しさは、その優れた肉質にあります。 くせのないあっさりした風味は、和・洋・中華全ての料理にその美味しさを発揮します。 徹底した飼料、衛生管理のもとで飼育され、麦をたっぷり食べて育った豚肉の美味しさをお楽しみください。

〇【贈答用】群馬県産いちご２品種食べ比べセット（松井ファーム） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3201-matsuifarm03/ いちごを作り始めて約60年。創業から３代続くいちご作りの中で、常に変わらないのは、最良のいちごを作るというこだわり。 群馬県の品評会で最高賞の県知事賞や多数の金賞を受賞するほどの品質の高さはもちろん、多数の研修生を受け入れ、担い手の育成に尽力された点が評価され、「令和４年度全国優良経営体表彰」で最高賞となる農林水産大臣賞を受賞されています。

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。 ※クーポンのご利用には会員登録が必要です。 ※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。 ※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown