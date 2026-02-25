ミニストップは、３月２日「ミニの日」に向けて、ミニストップの広報担当「ミミップくん」とのコラボ新商品「豚角煮パオ（ミミップくん）」を、２０２６年２月２７日（金）に、ミニストップ全店で発売します。「豚角煮パオ（ミミップくん）」は、ミミップくんの手をモチーフにしたパオ生地に、ジューシーな豚角煮を挟みました。発売から７日間限定で、おためしセール本体価格より３２円引きを実施します。 ミニストップは今後も、見た目・食感ともにお楽しみいただける商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】

⚫発売日２０２６年２月２７日（金）⚫発売地区全国（２０２６年１月末現在 ： １，７６０店）⚫商品名豚角煮パオ（ミミップくん）⚫ミニストップ予定本体価格２６８円 （税込価格２８９．４４円） ※１→おためしセール期間２０２６年２月２７日（金）～３月５日（木）は、本体価格２３６円（税込価格２５４．８８円）⚫エネルギー２４２ｋｃａｌ ※２⚫商品特長ミミップくんが豚角煮を手づかみしている様子をイメージしました。豚角煮は香味野菜、砂糖、醤油、紹興酒などで味付けし、生地は発酵を２段階で行うことで、もちもちとした生地に仕上げました。※パオはミミップくんの手の色に合わせて着色していますが、味はプレーンです。

※１税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※２エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「1食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

【ミニストップアプリでお得！】

ミニストップアプリでは、おトクなクーポンを配信します。⚫クーポン対象商品豚角煮パオ（ミミップくん）⚫クーポン利用期間２０２６年２月２７日（金）～３月５日（木）⚫クーポン内容ミニストップ予定本体価格２６８円より５０円引き※３クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。※３ 他のセールやキャンペーンとの併用はできません。

【ミニストップ広報担当 ミミップくんについて】

『ミミップくん』は、ゆるゆる、のんびり過ごすのが大好き。すぐに座りたがるのが特徴。口ぐせは「ひとやすみミミ～」、「おやすミミ～」。夢は世界中の人々にひとやすみしてもらうこと☆