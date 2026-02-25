全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利祐一 グループ店舗数：1,143店舗(2026年1月末時点)]は、全国のコメダ珈琲店とおかげ庵で2026年3月5日(木)から「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマにしたキャンペーンを実施いたします。オリジナルメニューもグッズも空間も、ポケモンの魅力がちりばめられた特別なひとときをお楽しみください。





【コメダ珈琲店・おかげ庵】ポケモンといっしょだモン♪キャンペーン





＼「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーン、オリジナルメニューは【第1弾 3月5日～】【第2弾 4月9日～】で順次登場／

コメダ珈琲店とおかげ庵では、ご好評をいただいた2025年夏のポケモンキャンペーンに続き、今年も特別なキャンペーンを実施します。

今回は、より多くのみなさまに楽しんでいただけるよう、オリジナルメニューを【第1弾：3月5日(木)～】【第2弾：4月9日(木)～】の2期間で展開します。各期間の対象メニューをご注文の方に、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」をいずれか1点ランダムでプレゼントいたします。ポケモンの世界観から着想を得たオリジナルメニューや、数量限定のオリジナルグッズの販売、SNSで参加できるキャンペーンなど、くつろぎの時間をさらに彩る企画をご用意しました。詳細情報は特設サイトでも公開中です。ぜひご覧ください。





ポケモンキャンペーン特設サイトはこちらから( https://bit.ly/4pp7VGw )









＼第1弾オリジナルメニューはメタモンが主役！オリジナルグッズも販売！／

●【コメダ珈琲店・おかげ庵】メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ

あたたかいデニッシュに、爽やかな酸味のあるチーズクリームをサンドしたシロノワールです。頬張れば、甘酸っぱいブルーベリーソースとチーズクリームの味わいが口の中に広がります。ソフトクリームの上には、メタモンの色味をイメージしたハートシュガーをトッピング。見た目もかわいい一品に仕上げました。





【コメダ珈琲店・おかげ庵】メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ





●【コメダ珈琲店】メタモンの明太エビカツパン

メタモンをイメージした明太オニオンフィリングと、ぷりぷりのエビがマッチしたピリッと旨辛なエビカツパンです。明太オニオンフィリングは、明太子のほどよい辛みと、玉ねぎのシャキシャキとした食感が特長のソース。サクッとぷりぷりのエビカツとシャキシャキのキャベツが相性ピッタリで、最後まで飽きずに楽しめるバランスの良い一品です。遊び心と満足感が詰まった旨辛エビカツパンをお楽しみください。





【コメダ珈琲店】メタモンの明太エビカツパン





●【コメダ珈琲店】メタモンのおさつボール

メタモンの色味をイメージしたおさつボールが登場！さつまいもペーストを練り込んだ生地は、外はサクッと中はもっちり食感で、ひと口でメリハリのある食感をお楽しみいただけます。中にはなめらかなさつまいもあんが入っており、ふわりと鼻に抜けるさつまいものふくよかな香りと、ほっこりとした素朴な甘みが魅力の一品です。メタモンデザインの紙カップにもご注目ください。





【コメダ珈琲店】メタモンのおさつボール





●【おかげ庵】メタモンのエビつけきしめん

おかげ庵の定番、きしめんが特別メニューになって登場。

メタモンの色味を表現した、ふわふわ桜色のつみれとエビ入りのスープにつけて食べる一杯です。魚粉の旨みが効いたコクのあるスープに、つるっともちもちの麺を浸してすすれば、一口ごとにエビの香ばしい香りがふわりと広がります。ふわふわのつみれ、ぷりぷりのエビ、もちもちのきしめん。異なる食感が生み出すハーモニーをゆったりとご賞味ください。





【おかげ庵】メタモンのエビつけきしめん





●上記商品をご注文でもれなく1個プレゼント！コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム(ランダム全4種)

「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」、「メタモンの明太エビカツパン」、「メタモンのおさつボール」、「メタモンのエビつけきしめん」のいずれか1品をご注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼントいたします。全4種類のデザインのうち、どれがもらえるかは開けてからのお楽しみです。

※転売目的でのご注文・購入は禁止しております。





【第1弾】コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム(ランダム全4種)





●【コメダ珈琲店・おかげ庵】コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ

コメダ珈琲店のミニダルマグラスをポケモンデザインの小物入れにアレンジしました。みんなは何を入れて使う？

お求めはコメダ珈琲店、おかげ庵の店頭にて。

※ボールペンは付属しません。

※飲料容器としては使用できません。





【コメダ珈琲店・おかげ庵】コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ

【コメダ珈琲店・おかげ庵】コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ(イメージ)





＼ 第2弾オリジナルメニューはポケモンが勢ぞろい！メタモンのところに遊びにきたよ！ ／

●【コメダ珈琲店・おかげ庵】カイリューのシロノワール カスタードプリン

カイリューの大きな体をイメージしたシロノワールが登場！あたたかいデニッシュの上から、なめらかなプリンソースをかけ、ソフトクリームには香ばしいカラメルソースをまとわせました。ほんのりビターなカラメルソースが、プリンソースのやさしい甘さをより引き立てます。ココア風味のフィアンティーヌが軽やかなサクッと食感のアクセントになり、最後のひと口まで、楽しくお召し上がりいただけます。





【コメダ珈琲店・おかげ庵】カイリューのシロノワール カスタードプリン





●【コメダ珈琲店】フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル

ザクっとジューシーな鶏タツタに、爽やかなレモンの風味と、たまごのまろやかな味わいが広がるタルタルソースを合わせました。バンズからはみ出るほどの大判サイズの鶏タツタを、みずみずしいキャベツ、オニオンスライスとともにコメダ特製バンズで挟み、一体感のある食べ応えに仕上げました。

フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが描かれた、かわいいバーガー袋も必見です。





【コメダ珈琲店】フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル

【コメダ珈琲店】フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル バーガー袋





●【コメダ珈琲店】フワンテのチーズボール

フワンテをイメージした、ころっとした形のチーズボール。外はサクッ、中はもっちり食感の生地の中から、とろ～りあつあつのチーズソースがあふれます。生地とチーズソースが調和し、頬張るたびにやさしいコクのある味わいが広がります。フワンテデザインの紙カップは、思わず写真に撮りたくなる見た目のかわいさもポイントです。





【コメダ珈琲店】フワンテのチーズボール





●【おかげ庵】マクノシタのすき焼き風きしめん

たくさん食べるというマクノシタをイメージした、5種の具材が主役のすき焼き風きしめんが登場！やわらかな牛肉に割り下がじんわり浸み込み、甘みと醤油の塩味が溶け合う“甘辛い”おいしさがひと口ごとに広がります。ねぎと三つ葉のシャキシャキ食感が味わいの心地よいアクセントに。つるっともちもちの麺に、とろ～り半熟たまごを絡めれば、まろやかさが加わり、箸が進む味わいです。





【おかげ庵】マクノシタのすき焼き風きしめん





●上記商品をご注文でもれなく1個プレゼント！コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム（ランダム全4種）

「カイリューのシロノワール カスタードプリン」、「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」、「フワンテのチーズボール」、「マクノシタのすき焼き風きしめん」のいずれか1品をご注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼントいたします。全4種類のデザインのうち、どれがもらえるかは開けてからのお楽しみです。

※転売目的でのご注文・購入は禁止しております。





【第2弾】コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム(ランダム全4種)





＼ 公式Xでキャンペーン開催！指定ポストをリポストでプレゼントが当たる！ ／

公式Xでは、フォロー＆リポストで参加できるキャンペーンを実施します。

キャンペーン期間中、コメダ珈琲店公式Xアカウント(@KomedaOfficial)をフォローし、第1弾(2026年3月5日(木)8:00投稿予定)および第2弾(2026年4月9日(木)8:00投稿予定)の指定ポストをリポストしていただくと、抽選でそれぞれ異なるオリジナル景品が当たります！





※応募規約は、特設サイト( https://bit.ly/4pp7VGw )よりご確認ください。

※景品の転売を目的としたキャンペーンの参加は禁止しております。









【当選景品・当選人数】

第1弾 メタモンの明太エビカツパンBIGクッション(全長約50cm) 5名様

第2弾 ポケモンデザインKOMECA(1,000円ポイントチャージ) 100名様





公式Xキャンペーンオリジナル景品【第1弾】メタモンの明太エビカツパンBIGクッション(全長約50cm)

公式Xキャンペーンオリジナル景品【第2弾】ポケモンデザインKOMECA(1,000円ポイントチャージ）





【応募期間】

第1弾 2026年3月5日(木)8:00～2026年3月12日(木)23:59

第2弾 2026年4月9日(木)8:00～2026年4月16日(木)23:59





【応募方法】

(1)Xからキャンペーン公式アカウント「@KomedaOfficial」をフォローしてください。

(2)本キャンペーン公式アカウントから投稿される指定のポストを期間内にリポストしてください。

(3)当選者には後日「@KomedaOfficial」よりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※ご自身のXアカウントは必ず「公開」に設定してください。









＼ 今年も特別装飾店舗が登場！コメダ珈琲店 全国8店舗で実施 ／





【コメダ珈琲店】特別装飾店舗キャンペーン





コメダ珈琲店、全国8店舗で、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗を展開します。昨年ご好評いただいた5店舗から店舗数を拡大。メタモンと、店舗ごとに異なるポケモンたちがお客様をお出迎えし、店内でのくつろぎの時間をより楽しく演出します。写真映えする空間で、ここだけの特別なひとときをお楽しみください。





【実施期間】

2026年3月5日(木)～5月13日(水)





【実施店舗】

コメダ珈琲店 東札幌5条店(北海道)／コメダ珈琲店 駒沢公園店(東京都)／コメダ珈琲店 ららぽーと豊洲店(東京都)／コメダ珈琲店 シャポー市川店(千葉県)／コメダ珈琲店 横浜ランドマークプラザ店(神奈川県)／コメダ珈琲店 葵店(愛知県)／コメダ珈琲店 新大阪店(大阪府)／コメダ珈琲店 沖縄糸満店(沖縄県)





【商品概要】

＜コメダ珈琲店＞

［第1弾］

販売期間 ：2026年3月5日(木)～2026年4月8日(水)予定

商品名・価格(税込)：メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ

1,280円～1,340円

ミニサイズ 1,080円～1,140円

メタモンの明太エビカツパン 1,340円～1,430円

メタモンのおさつボール 1,060円～1,140円

［第2弾］

販売期間 ：2026年4月9日(木)～2026年5月13日(水)予定

商品名・価格(税込)：カイリューのシロノワール カスタードプリン

1,280円～1,340円

ミニサイズ 1,080円～1,140円

フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし

鶏タツタバーガーレモンタルタル 1,170円～1,240円

フワンテのチーズボール 1,060円～1,140円

※ポケモン関連商品はお1人様計3食までのご注文とさせていただきます。

※価格は店舗により異なります。

※数量限定につき各店なくなり次第終了となります。





＜おかげ庵＞

［第1弾］

販売期間 ：2026年3月5日(木)～2026年4月8日(水)予定

商品名・価格(税込)：メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ

1,300円～1,340円

ミニサイズ 1,100円～1,140円

メタモンのエビつけきしめん 1,400円～1,480円

［第2弾］

販売期間 ：2026年4月9日(木)～2026年5月13日(水)予定

商品名・価格(税込)：カイリューのシロノワール カスタードプリン

1,300円～1,340円

ミニサイズ 1,100円～1,140円

マクノシタのすき焼き風きしめん 1,400円～1,480円

※ポケモン関連商品はお1人様計2食までのご注文とさせていただきます。

※価格は店舗により異なります。

※数量限定につき各店なくなり次第終了となります。





＜コメダ珈琲店・おかげ庵＞

販売期間 ：2026年3月5日(木)～

商品名・価格(税込)：コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ 2,000円

※数量限定につき各店なくなり次第終了となります。

※購入は店内飲食またはテイクアウトをされたお客様のお会計時のみとさせていただきます。

※お1人様1個まで。転売目的での購入は禁止しております。









■販売店舗：全国のコメダ珈琲店・おかげ庵

※販売は一部店舗を除きます。

※写真はイメージです。

※テイクアウト、デリバリーでの販売はしておりません。

※ピックは食べられません。

※ピックは小さなお子様が口に入れないように十分ご注意ください。

※「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」「カイリューのシロノワール カスタードプリン」(ミニサイズ含)のソフトクリームはホイップクリームに変更できません。

※「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」「フワンテのチーズボール」に使用しているチーズは加熱処理済みです。

※「メタモンの明太エビカツパン」はやや辛めの商品です。 辛い物が苦手な方やお子様は十分ご注意ください。

※「メタモンのおさつボール」「フワンテのチーズボール」は中身が熱いので、やけどにお気をつけください。

※「メタモンのおさつボール」「フワンテのチーズボール」の紙カップの別添えはできません。

※「メタモンのおさつボール」「フワンテのチーズボール」は商品の色味が異なる場合がございます。

※【おかげ庵】「メタモンのエビつけきしめん」は尾付きのエビを使用しています。

※【おかげ庵】「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」「カイリューのシロノワール カスタードプリン」(ミニサイズ含)のソフトクリームはバニラのみでの提供とさせていただきます。

※【おかげ庵】「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」「カイリューのシロノワール カスタードプリン」(ミニサイズ含)は選べる甘味セット対象です。

※【おかげ庵】「メタモンのエビつけきしめん」「マクノシタのすき焼き風きしめん」は選べるお食事セット対象です。

※【おかげ庵】店内で調理するすべての麺類は「そば」と同じ釜で調理しております。また、使用する調理器具等も同じものを使用しております。









(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.









【株式会社ポケモン 告知】

『ぽこ あ ポケモン』とは

2026年3月5日(木)に発売のNintendo Switch 2向け新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンがイチからはじめる、ポケモンたちとの新生活を描くゲームです。本作の主人公は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンです。ニンゲンにへんしんしたメタモンは、出会ったポケモンたちのわざを覚えることで、できることがどんどん増えます。材料を集めて家具を作ったり、野菜を育てて料理をしたり、家を建てたりなど、ポケモンたちとすみごこちの良い街を作って、のんびり生活を楽しむことができる、スローライフ・サンドボックスゲームです。

https://www.pokemon.co.jp/ex/pocoapokemon/ja/





