春を彩る「三種の春のっけいなり」お花見や行楽にぴったり！華やかないなり寿司弁当新発売

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、２０２６年３月３日（火）にオリジナル駅弁ブランド「車窓食堂」から、お花見などの春の行楽にぴったりな新商品「三種の春のっけいなり」を発売します。春の旬の食材が彩り華やかな、見た目も楽しいいなり寿司のお弁当です。



皆さまの“おいしい旅を、駅弁から。”、東海道新幹線での旅の際はぜひご賞味ください。