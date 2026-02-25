春を彩る「三種の春のっけいなり」お花見や行楽にぴったり！華やかないなり寿司弁当新発売

写真拡大 (全5枚)





　株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、２０２６年３月３日（火）にオリジナル駅弁ブランド「車窓食堂」から、お花見などの春の行楽にぴったりな新商品「三種の春のっけいなり」を発売します。春の旬の食材が彩り華やかな、見た目も楽しいいなり寿司のお弁当です。

　皆さまの“おいしい旅を、駅弁から。”、東海道新幹線での旅の際はぜひご賞味ください。




三種の春のっけいなり　　1,250円







春の旬食材を使った3種の彩りいなり寿司を楽しめる新商品。

小鯛、しらすといくら、あさりの味わいに季節の煮物と桜餅も添えました。

＜お品書き＞

・３種のいなり

　小鯛の桜ずしいなり　…小鯛の酢漬けと桜ずしご飯のいなり。

　しらすいなり　　　　…酢飯の上にしらすを敷き詰め、いくらを乗せたいなり。

　あさりいなり　　　　…あさりの旨み感じる炊き込みご飯に、あさりの浅炊きをのせたいなり。

・鶏の照焼き　木の芽味噌のせ

・煮物　ふき、細竹、桜麩、人参、がんも、ひじきの煮物

・玉子焼き

・桜餅

・漬け物

■発売日　２０２６年３月３日(火）

■販売箇所　

東海道新幹線　東京駅・品川駅・新横浜駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅

「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗

※写真はすべてイメージです。

※価格はすべて税込価格です。

※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。

本件に関するお問合わせ先

【リリースに関するお問合せ先 】

株式会社 JR 東海リテイリング・プラス

Mail:press@jr-plus.co.jp