春を彩る「三種の春のっけいなり」お花見や行楽にぴったり！華やかないなり寿司弁当新発売
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、２０２６年３月３日（火）にオリジナル駅弁ブランド「車窓食堂」から、お花見などの春の行楽にぴったりな新商品「三種の春のっけいなり」を発売します。春の旬の食材が彩り華やかな、見た目も楽しいいなり寿司のお弁当です。
皆さまの“おいしい旅を、駅弁から。”、東海道新幹線での旅の際はぜひご賞味ください。
三種の春のっけいなり 1,250円
春の旬食材を使った3種の彩りいなり寿司を楽しめる新商品。
小鯛、しらすといくら、あさりの味わいに季節の煮物と桜餅も添えました。
＜お品書き＞
・３種のいなり
小鯛の桜ずしいなり …小鯛の酢漬けと桜ずしご飯のいなり。
しらすいなり …酢飯の上にしらすを敷き詰め、いくらを乗せたいなり。
あさりいなり …あさりの旨み感じる炊き込みご飯に、あさりの浅炊きをのせたいなり。
・鶏の照焼き 木の芽味噌のせ
・煮物 ふき、細竹、桜麩、人参、がんも、ひじきの煮物
・玉子焼き
・桜餅
・漬け物
■発売日 ２０２６年３月３日(火）
■販売箇所
東海道新幹線 東京駅・品川駅・新横浜駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅
「PLUSTA」「PLUSTA Bento」「DELICA STATION」等の駅弁取扱店舗
※写真はすべてイメージです。
※価格はすべて税込価格です。
※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp