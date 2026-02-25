こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
武豊線開業140周年記念グッズが登場！明治から令和へ―地域とともに歩んだJR東海最古路線をデザイン
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、「武豊線開業140周年記念グッズ」を2026年3月1日から発売いたします。
明治時代の開業以来、武豊線は地域とともに歩み、産業や暮らしを支えながら、時代ごとにその役割を変えつつ走り続けてきました。本企画では、武豊線にゆかりのある歴代車両だけでなく、日本最古の現役駅舎といわれる亀崎駅の駅舎、半田駅前に保存されているSLや油庫、旧武豊港駅の転車台など、沿線に今も残る歴史的な駅や建造物にも着目。鉄道そのものだけでなく、地域の発展とともに積み重ねられてきた時間や記憶を、多角的なモチーフで表現しています。
■ 販売商品
武豊線 トレーディングアクリルキーホルダー １個 税込660円 BOX販売 税込7,920円
※本商品は中身が見えない商品（ブラインド商品）です。
※BOX販売は、全12種類が揃うコンプリート仕様です。
※オンラインショップではBOX販売のみとなります。
武豊線開業140周年記念 チャーム付きアクリルキーホルダー 税込1,210円
武豊線開業140周年記念 クリアしおり 税込550円
武豊線開業140周年記念 税込420円
武豊線 クリアファイル 税込380円
表
裏
武豊線 マフラータオル 税込2,200円
※「BLUE BULLET」での取扱いはございません。
■ 採用車両（全12種類）
315系、313系、311系、キハ25形、キハ75形、キハ40系、キハ58系（JR東海色）、キハ58系（国鉄色）、キハ35系、キハ17形、C11 265＋シークレット１種類
■ 武豊線
武豊線は、愛知県大府駅から武豊駅までを結ぶ路線で、東海道線建設の物資を運ぶため、愛知県初の鉄道として1886年（明治19年）3月1日に開業しました。日本最古級の鉄道路線のひとつで、JR東海の最古路線でもあります。日本の鉄道黎明期に誕生し、近代化が進む明治日本において、人や物資の輸送を担う重要な役割を果たしてきました。
開業当初は、東海道線建設の物資、沿線の農産物、石油などを運ぶ貨物輸送が主な役割で、東海道線の誕生を支え、産業発展に大きな役割を果たしました。その後、時代の移り変わりとともに旅客輸送の役割も拡大し、通勤・通学、生活路線として地域の方々の暮らしに寄り添い続けています。
沿線には、日本最古の現役駅舎といわれる亀崎駅の木造駅舎をはじめ、半田駅前に保存されているSLや油庫、旧武豊港駅の転車台など、鉄道と地域の歴史を今に伝える貴重な建造物が数多く残されており、「生きた鉄道遺産」として存在している路線でもあります。
明治から大正、昭和、平成、そして令和へ――140年間走り続けてきた武豊線は、地域とともに歩み続ける日本の鉄道の原点ともいえる存在です。
■ 開発担当者の想い
武豊線開業140周年のグッズ企画にあたり、担当者が強く意識したのは、「武豊線は常に地域とともにあり、地域の皆さまの暮らしに寄り添ってきた存在である」ということでした。
武豊線は、日本の鉄道の原点ともいえる歴史を持ちながら、貨物輸送や通勤・通学、日常の移動手段として、地域の発展と生活を支えてきました。
だからこそ、車両だけを切り取るのではなく、駅舎や建造物、線路の先に広がる地域の記憶まで含めて表現したい――そんな想いから、亀崎駅の駅舎や旧武豊港駅の転車台、半田駅前のSLや油庫といったモチーフを積極的に取り入れています。
また、武豊線の乗務を担当する名古屋運輸区の社員がデザインしたロゴを使用したり、企画に関わっていただくことで、「現場で感じてきた武豊線らしさ」や「今も走り続ける路線としての息づかい」をグッズに反映しました。
過去を懐かしむだけでなく、現在進行形で地域とともにある武豊線を感じてほしい。今回のグッズが、武豊線の歴史と、そこに流れてきた時間を改めて見つめるきっかけになれば――それが、グッズ開発担当者の何よりの願いです。
■ JR東海 名古屋運輸区社員より
武豊線は、沿線に歴史や文化の魅力あふれる名所が多い魅力ある路線です。
今回のデザインでは、駅案内板や旧型気動車の行先表示など武豊線ならではの要素を取り入れ、手に取っていただくことで、武豊線の魅力を楽しく味わっていただけるアイテムに仕上げています。
■ 販売詳細
＜発売日時＞ 2026年3月1日（日曜日） ※当社公式オンラインショップでは午前10時より販売開始
＜販売箇所＞
当社店舗
・「Bellmart大府」
店舗場所：JR大府駅改札口向かい
営業時間：6:20〜21:45 （土日祝は6:20〜21:00）
販売予定期間：2026年3月1日（日）〜3月8日（日）※商品が売り切れた場合、販売終了となります。
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50〜15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
＜その他＞ JR東海承認済
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp