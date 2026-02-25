こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
自販機をもっと身近に。「あなたの街のDyDo自販機MAP」公開！
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、本日2月25日（水）、当社公式ウェブサイトにて、当社自販機の設置場所を簡単に検索できる新サービス「あなたの街のDyDo自販機MAP（https://www.dydo.co.jp/jihanki/map/）」を公開しましたので、お知らせいたします。
（１）「あなたの街のDyDo自販機MAP」公開の背景
当社は国内飲料事業において、売上の9割以上を自販機チャネルが占めるなど、業界有数の自販機網を主力チャネルとして事業活動を展開してきました。当社の自販機は、「お客様の求めるものをお客様に身近なところでお届けする」という思いを原動力に、歴史の変遷とともに進化を続けてきました。単に飲料を販売するための機械ではなく、ダイドーグループのブランドメッセージ「こころとからだに、おいしいものを。」提供する“店舗”としての役割を担っています。
一方で、自販機検索機能を搭載したスマートフォン向けアプリ「DyDo Smile STAND」が2025年10月20日をもってサービスを終了したことに伴い、「近くのDyDo自販機がわからない」「自販機検索ができるようにしてほしい」などのお声をお客様からいただいていました。こうした課題を受け、お客様の利便性向上とニーズへの迅速な対応を図るため、ウェブサイト上で自販機の設置場所を検索できる「あなたの街のDyDo自販機MAP」を新たに開発しました。
（２）「あなたの街のDyDo自販機MAP」とは
「あなたの街のDyDo自販機MAP」は、全国に設置された当社自販機を簡単に検索できるサービスです。現在地から近くの自販機を探すことはもちろん、都道府県名や市区町村名を指定した検索にも対応しています。駅や公園、観光地など、お客様の“身近”な場所に設置されているDyDoの自販機をスムーズに見つけていただけます。
「あなたの街のDyDo自販機MAP」で、DyDoの自販機を見つける“わくわく”をぜひ体験してみてください。
https://digitalpr.jp/table_img/2999/128896/128896_web_1.png
●「あなたの街のDyDo自販機MAP」URL：https://www.dydo.co.jp/jihanki/map/
※本マップはすべてのDyDo自販機の位置情報を網羅しているものではありません。
表示されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※DyDo自販機の位置情報は、毎月末時点の内容を翌月に更新しています。
そのため、検索時の情報と実際の設置状況が異なる場合があります。
※地図上の自販機マークをクリックすると、自販機の所在地情報をご確認いただけます。
※検索結果に表示される所在地と、実際の設置場所には多少の誤差が生じる場合があります。
※設置場所によっては、施設の営業時間により自販機をご利用いただけない場合があります。
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
＊＊＊自販機設置に関するお問い合わせ先＊＊＊
自販機設置コンサルタントページお問い合わせフォーム
https://www.dydo.co.jp/jihankiconsul/contact/
関連リンク
ダイドードリンコ株式会社
https://www.dydo.co.jp/
ダイドーグループホールディングス株式会社
https://holdings.dydo.co.jp/
