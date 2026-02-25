こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ビッグエコーが手荷物預かりサービス「Bounce」の導入店舗を323店に順次拡大 2月25日から利用料金割引キャンペーンを実施
株式会社第一興商（以下、当社）は、Bounce Japan合同会社が展開する世界的な手荷物一時預かりサービ「Bounce」の導入店舗を2026年2月25日から3月15日にかけて現在の171店から323店に拡大します。
導入店舗数の拡大に伴い2月25日から「ビッグエコー×Bounce ユーザー感謝祭キャンペーン」を実施します。
Bounce Japan合同会社は“日々の生活をより軽やかに”をミッションに、2019年の設立以来、北米、ヨーロッパ、アジアおよびオセアニアの4,000以上の都市で35,000カ所を超える荷物預かり拠点を展開しています。現在、100カ国の現地企業と提携し、旅行者や地域住民に向けて便利な手荷物一時預かりサービスBounceを提供しています。
当社グループのビッグエコーは、2024年12月にBounceを15店舗に導入して以来、随時対応店舗を増やしてきました。駅近や繁華街といった好立地に多く出店していることから、急増する訪日外国人旅行者はもちろん、出張中のビジネスパーソンやイベント来場者など、大きな荷物を持って移動する人々の利便性向上とストレス軽減に寄与しています。
今後Bounceの一層の利用拡大を見込み、導入店舗数を増やすとともに利用料金割引キャンペーンを実施することで、さらなる認知向上および利用促進を図ります。
当社は、今後も顧客ニーズに応じた魅力的な店舗づくりやサービスを展開することで、より多くのお客様に選ばれるカラオケ店舗を目指します。
■ビッグエコー×Bounce ユーザー感謝祭キャンペーン概要
実施期間 ：2026年2月25日(水)〜3月15日(日)
実施店舗 ：全国のBounceを導入するビッグエコー店舗
実施内容 ：ビッグエコーアプリおよびビッグエコー公式XアカウントでBounceの割引コードを取得し予約時
に入力すると10%OFF
※キャンペーン実施店舗はビッグエコーオフィシャルサイト内バウンス対応店舗ページをご確認ください
■関連サイト
・ビッグエコーオフィシャルサイト内バウンス対応店舗ページhttps://bigecho.jp/room_facilities/bounce/
・ビッグエコー公式X：https://x.com/bigecho_jp
・Bounceオフィシャルサイト：https://ja.bounce.com/
