「MOG-GOOD! ナタデココ 爽やかサイダー風味」を、3月2日（月）に新発売
すっきりサイダー風味の“新食感デザート”
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）はコリッとした「ナタデココ」の食感と、サイダーの爽やかな風味が広がる、新食感のデザート飲料「MOG-GOOD! ナタデココ 爽やかサイダー風味」（※1）を3月2日（月）に新発売します。
当社は、2024年3月に「MOG-GOOD!」シリーズ（※2）を発売して以降、ナタデココによるもぐっと食感を楽しむデザート飲料として、ご好評いただいております。そこで今回、シリーズ第四弾として夏の定番であるサイダーフレーバーを新発売します。
「MOG-GOOD! ナタデココ 爽やかサイダー風味」は、ナタデココによるもぐっと食感と、なめらかなとろみのある飲み口で爽やかなサイダーの風味が口いっぱいにやさしく広がる新食感のデザート飲料です。「ちょっと小腹が空いたな〜」、「甘いもので気分転換がしたい！」といったシーンにデザート感覚でお楽しみいただけます。
パッケージには、サイダーをイメージした涼しげなブルーを基調とし、もぐっと大きく口をあけた愛らしいキャラクター「もぐもん」が、爽やかなサイダーとナタデココの食感の楽しさを伝える親しみやすいデザインを採用しています。
当社は本製品の販売を通じて、今後もお客様の間食・軽食需要をサポートするとともに、多様化するライフスタイルや飲用シーンに合わせた製品を提案してまいります。
（※1）無炭酸
（※2）第一弾：2024年3月発売「MOG-GOOD! ナタデココ&マンゴー」、第二弾：2024年8月発売「同 ナタデココ&芳醇ぶどう」、第三弾：2025年3月発売「同 ナタデココ&とろあまパイン」
≪製品概要≫
製品名：MOG-GOOD! ナタデココ 爽やかサイダー風味
品名：清涼飲料水
容量・容器：380g ボトル缶
希望小売価格税込（税別）：232円（215円）
発売日：3月2日（月）
販売地域：全国
