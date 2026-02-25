こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「1日分の野菜 ヒアルロン酸プラス」を、3月9日（月）に新発売
毎日のキレイを晴れやかに彩るトマトベースの「1日分の野菜」が新登場！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取目標量「350g分」の野菜を使用した「1日分の野菜」ブランドから、ヒアルロン酸を配合したトマトベースの「1日分の野菜 ヒアルロン酸プラス」を、3月9日（月）に新発売します。
「1日分の野菜」は、厚生労働省が推奨する1日に必要な野菜350g分の野菜を使用し、栄養がきっちり補える野菜汁100％飲料です。2004年5月に販売開始して以降、多くのお客様に好評をいただいているロングセラーブランドです。
「1日分の野菜 ヒアルロン酸プラス」は、トマト4個分（※1）を含む30種の野菜を350g分使用し、ギュっと濃縮して仕上げた野菜汁100％飲料です。また、女性に嬉しい成分であるトマト由来のリコピンとともに、全世代で摂取意向の高い（※2）ヒアルロン酸（※３）を加え、毎日の女性のキレイづくりに寄り添います。容器には「アルミレスECO容器」（※４）を採用しており、牛乳パックと同様にリサイクルが可能で、環境にやさしい設計となっています。
今後も当社は、皆さまの健康で豊かな生活に貢献するブランドを目指していくとともに、野菜飲料市場の活性化に貢献していきます。
（※1）トマト1個当たり90gとして、4個分のトマト汁を使用。
（※2）伊藤園調べ
（※3）ヒアルロン酸Na 120mg
（※4）アルミ層の代わりにバリア性のある環境配慮型フィルムを採用した長期常温保存可能な紙容器のこと。一般的なアルミ包材は、アルミと紙の分離に特殊な処理が必要のため、燃えるゴミとして処理されることが一般的でリサイクルができません。一方で「アルミレスECO容器」は、アルミ箔を使用していないため牛乳パックと同じようにリサイクルが可能で、紙パック原料の使用量削減につながり省資源化に貢献する容器です。
≪製品概要≫
製品名：1日分の野菜 ヒアルロン酸プラス
品名：野菜汁100％飲料
容量・容器：200ml紙パック
希望小売価格税込（税別）：オープン価格
発売日：3月9日（月）
販売地域：全国
