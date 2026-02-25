¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¤ÈµþÅÔÉÜ¤¬Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë¡¡¡Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È¤òµ¯ÅÀ¤ËÃÏ°è³èÀ²½¤È¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¡Á
³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¿¹ÅçÊþ»°¡Ë¤È¡¢µþÅÔÉÜ¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¡¢ÃÎ»ö¡§À¾ÏÆÎ´½Ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î24Æü¤Ë¡¢Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢2026Ç¯4·î³«Àß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤ò¼´¤Ë¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢»º¶È¿¶¶½¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¿¹ÅçÊþ»°¡Ë¤È¡¢µþÅÔÉÜ¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¡¢ÃÎ»ö¡§À¾ÏÆÎ´½Ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î24Æü¤Ë¡¢Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢2026Ç¯4·î³«Àß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤ò¼´¤Ë¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢»º¶È¿¶¶½¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Î©Ì¿´Û¤Ç¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢¡¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¡¦È¯·¡¡¢¢¥¢¡¼¥È´ë²è¡¦¼Â»Ü¡¢£¥¨¥ê¥¢¼þÍ·¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¡ÖKINUGASA Redesign Project¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤â¤È¡¢°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ª¤è¤ÓµþÅÔ»ÔËÌÀ¾Éô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ý½ÑÊ¸²½ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Âè1²ó¡ÖKINUGASA ART VILLAGE FESTIVAL¡×¤Ç¤Ï¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤äÈþ½Ñ´Û¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³ØÀ¸¤ÈÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬»²²è¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó12,000¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1²óµþÅÔ±Ø¥Ó¥ë·Ý½Ñº×¡Ö¥²¥¤¥¸¥å¥Ä ¥Î ¥¨¥2025¡ÊGNE¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÈÇ½³Ú»Õ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¥¢¡¼¥È¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¤È¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¨Æ¯´ë²è¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¿À¼ÒÊ©³Õ¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ÈÃÏ°èÏ¢·È¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢Ê¸²½»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È¿Íºà°éÀ®¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµþÅÔÉÜÁ´°è¤Ø¤È¹¤²¡¢µþÅÔÉÜ¤È¤È¤â¤ËÊ¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢ÉÜ°èÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¢Âç³Ø¤ò´Þ¤àÎ©Ì¿´Û³Ø±à¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÉÜ°è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹»¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ï¢·È¤ò²£ÃÇÅª¤«¤Ä°ìÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢³Ø±àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨ÄêÆâÍÆ¡Û
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¤ÈµþÅÔÉÜ¤Ï¡¢¼¡¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
(1) Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(2¡Ë¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(3¡Ë³Ø½Ñ¸¦µæ¡¦¶µ°é¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿¶¶½¡¦È¯Å¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(4¡Ë»º¶È¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(5¡Ë´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(6¡ËÃÏ°èÏ¢·È¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¡¦¼Ò²ñ¶¦ÁÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Úº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
(1) ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡2026Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µþÅÔÉÜ¤È¤È¤â¤ËÉÜ°èÁ´ÂÎ¤ò¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔÉÜÆâ¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤äÃÏ°è»ñ¸»¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤äÉÜÎ©Æ²ËÜ°õ¾ÝÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÉÜÆâ³ÆÃÏ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(2) °ì´Ó¶µ°é¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Î©Ì¿´Û¤Î°ì´Ó¶µ°é¤òÀ¸¤«¤·¡¢STEAM¶µ°é¤ä¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤ò¼´¤È¤·¤¿Ï¢·È¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é³Ø¤Öµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏÂ¤À¤ä¼çÂÎÀ¤ò°é¤à¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ØÏ¢»ö¶È¤ä»º³Ø´±Ï¢·È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤â³èÍÑ¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(3¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¡¡Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤ÎÂ¿Ê¸²½´Ä¶¤È¹ñºÝ³ØÀ¸¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ä´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ç¡¡
¤Î¶¨Æ¯¡¢ÉÜ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡¢¹ñºÝÅª»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤
¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥ÈÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤È°ì´Ó¶µ°é¤Î¶¯¤ß¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÉÜ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼Ò²ñÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¹×¸¥¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¡¡Íý»öÄ¹ ¿¹ÅçÊþ»°¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡Î©Ì¿´Û¤Ï2026Ç¯4·î¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤ò³«Àß¤·¡¢AI»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÁÏÂ¤ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò°é¤à¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Íºà¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ê¤ÏÂç³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÁÏÂ¤À¤òËá¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¶¨Äê¤ò¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤Âè°ìÊâ¤È¤·¡¢°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¥¢¡¼¥È¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤Ê¸²½²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü µþÅÔÉÜÃÎ»ö¡¡À¾ÏÆÎ´½Ó¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡µþÅÔÉÜ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®26Ç¯¤ËÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤ÈÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢»º¶È¿¶¶½¤ä¿Íºà°éÀ®¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¿·Àß¤òµ¡¤Ë¡¢ÉíÂ°¹»¤ò´Þ¤à³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¤È¤Î¶¨Äê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹¹¤Ë¿¼¤á¡¢¡ÖÊ¸²½¤¬³è¤¤ëµþÅÔ¡×¤Î¼èÁÈ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢µþÅÔ¤ÎÊ¸²½¤ÎÎÏ¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø ¹Êó²Ý
³Ð¡Ê¤«¤¯¡Ë
TEL¡§075-813-8300
¥á¡¼¥ë¡§r-koho@st.ritsumei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢2026Ç¯4·î³«Àß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤ò¼´¤Ë¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢»º¶È¿¶¶½¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¿¹ÅçÊþ»°¡Ë¤È¡¢µþÅÔÉÜ¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¡¢ÃÎ»ö¡§À¾ÏÆÎ´½Ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î24Æü¤Ë¡¢Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢2026Ç¯4·î³«Àß¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤ò¼´¤Ë¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢»º¶È¿¶¶½¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Î©Ì¿´Û¤Ç¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢¡¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¡¦È¯·¡¡¢¢¥¢¡¼¥È´ë²è¡¦¼Â»Ü¡¢£¥¨¥ê¥¢¼þÍ·¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¡ÖKINUGASA Redesign Project¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤â¤È¡¢°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ª¤è¤ÓµþÅÔ»ÔËÌÀ¾Éô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·Ý½ÑÊ¸²½ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Âè1²ó¡ÖKINUGASA ART VILLAGE FESTIVAL¡×¤Ç¤Ï¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤äÈþ½Ñ´Û¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³ØÀ¸¤ÈÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬»²²è¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó12,000¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1²óµþÅÔ±Ø¥Ó¥ë·Ý½Ñº×¡Ö¥²¥¤¥¸¥å¥Ä ¥Î ¥¨¥2025¡ÊGNE¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÈÇ½³Ú»Õ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¥¢¡¼¥È¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¤È¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶¨Æ¯´ë²è¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¿À¼ÒÊ©³Õ¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ÈÃÏ°èÏ¢·È¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢Ê¸²½»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È¿Íºà°éÀ®¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµþÅÔÉÜÁ´°è¤Ø¤È¹¤²¡¢µþÅÔÉÜ¤È¤È¤â¤ËÊ¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢»º¶È¿¶¶½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢ÉÜ°èÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¡¢Âç³Ø¤ò´Þ¤àÎ©Ì¿´Û³Ø±à¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÉÜ°è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹»¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ï¢·È¤ò²£ÃÇÅª¤«¤Ä°ìÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢³Ø±àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨ÄêÆâÍÆ¡Û
ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¤ÈµþÅÔÉÜ¤Ï¡¢¼¡¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
(1) Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(2¡Ë¿Íºà°éÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(3¡Ë³Ø½Ñ¸¦µæ¡¦¶µ°é¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿¶¶½¡¦È¯Å¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(4¡Ë»º¶È¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(5¡Ë´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
(6¡ËÃÏ°èÏ¢·È¡¦ÃÏ°è¹×¸¥¡¦¼Ò²ñ¶¦ÁÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
¡Úº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
(1) ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡2026Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µþÅÔÉÜ¤È¤È¤â¤ËÉÜ°èÁ´ÂÎ¤ò¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦¼Ò²ñÏ¢·È¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔÉÜÆâ¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤äÃÏ°è»ñ¸»¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤äÉÜÎ©Æ²ËÜ°õ¾ÝÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÉÜÆâ³ÆÃÏ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(2) °ì´Ó¶µ°é¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Î©Ì¿´Û¤Î°ì´Ó¶µ°é¤òÀ¸¤«¤·¡¢STEAM¶µ°é¤ä¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶µ°é¤ò¼´¤È¤·¤¿Ï¢·È¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é³Ø¤Öµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏÂ¤À¤ä¼çÂÎÀ¤ò°é¤à¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ØÏ¢»ö¶È¤ä»º³Ø´±Ï¢·È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤â³èÍÑ¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(3¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¡¡Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤ÎÂ¿Ê¸²½´Ä¶¤È¹ñºÝ³ØÀ¸¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ä´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ç¡¡
¤Î¶¨Æ¯¡¢ÉÜ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡¢¹ñºÝÅª»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤
¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥ÈÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤È°ì´Ó¶µ°é¤Î¶¯¤ß¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÉÜ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼Ò²ñÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿¹×¸¥¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¡¡Íý»öÄ¹ ¿¹ÅçÊþ»°¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡Î©Ì¿´Û¤Ï2026Ç¯4·î¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤ò³«Àß¤·¡¢AI»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÁÏÂ¤ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò°é¤à¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Íºà¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ê¤ÏÂç³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï°é¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÁÏÂ¤À¤òËá¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¶¨Äê¤ò¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤Âè°ìÊâ¤È¤·¡¢°á³Þ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¥¢¡¼¥È¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤Ê¸²½²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü µþÅÔÉÜÃÎ»ö¡¡À¾ÏÆÎ´½Ó¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡¡µþÅÔÉÜ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®26Ç¯¤ËÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤ÈÊñ³ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢»º¶È¿¶¶½¤ä¿Íºà°éÀ®¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³ØÉô/¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¡¼¥È³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¿·Àß¤òµ¡¤Ë¡¢ÉíÂ°¹»¤ò´Þ¤à³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¤È¤Î¶¨Äê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹¹¤Ë¿¼¤á¡¢¡ÖÊ¸²½¤¬³è¤¤ëµþÅÔ¡×¤Î¼èÁÈ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢µþÅÔ¤ÎÊ¸²½¤ÎÎÏ¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø ¹Êó²Ý
³Ð¡Ê¤«¤¯¡Ë
TEL¡§075-813-8300
¥á¡¼¥ë¡§r-koho@st.ritsumei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/