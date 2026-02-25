早稲田大学の名を冠するインパクトVC 「早稲田大学インパクト・キャピタル株式会社（WIC）」設立

早稲田大学ウェブサイトもご参照ください。

テクノロジーの社会実装を目的とする「早稲田大学ベンチャーズ株式会社（WUV）」に続き、Deep Techに人文社会科学を掛け合わせた「Deep Humanity」を追求する「早稲田大学インパクト・キャピタル株式会社（WIC）」を設立

早稲田大学は、大学の知見を活かし、社会課題の解決を目指すインパクト投資を行うベンチャーキャピタルファンド（VC）を2026年に立ち上げることを目指しており、その運営会社となる「早稲田大学インパクト・キャピタル株式会社（WIC）」を設立しました。本取り組みは、テクノロジーの社会実装を目的にディープ・テック（Deep Tech）分野の創業投資に注力する「早稲田大学ベンチャーズ株式会社（WUV）」に続くものであり、「世界人類への貢献」という早稲田大学のビジョンに呼応し、ディープテック（Deep Tech）に人文・社会科学の知見を掛け合わせた「ディープ・ヒューマニティ（Deep Humanity）」というコンセプトを掲げ、インパクト投資を通じて「社会的幸福」の促進を追求する新たな試みです。

2050年を見据えた大学のビジョンとWIC設立の位置づけ

早稲田大学は、2050年までに早稲田大学を「世界人類に貢献する大学」に進化させ、総合知による研究・教育・貢献推進活動を通じて、日本社会の変革を牽引することを目指しています。このビジョンのもと、2022年に、建学の精神「早稲田大学教旨」の1つである「学問の活用」を図るベンチャー企業を創出・育成し、社会価値創造の取り組みを加速することを本旨とした「早稲田大学ベンチャーズ株式会社（WUV）」を設立しました。WUVでは、とりわけ理工系を中心としたディープ・テック（Deep Tech）領域の技術シーズの社会実装を支援しています。

これに対し、WICは人文・社会科学の知見とテクノロジーを掛け合わせ、社会的幸福の実現を目指して、今後、新たなインパクト・ベンチャーキャピタルファンドの立ち上げを目指してまいります。

AI時代におけるWIC設立の背景「人間性と人間を取り巻く社会を問い直す投資」

昨今のAIの急速な発展により、理性に基づく判断の多くはAIが担うようになりつつあり、人間には、経験や感情がこれまで以上に中心的な意味を持つと見込まれます。そのような時代において、持続可能でより良い社会を実現するためには、テクノロジーに関する知見に留まらず、人間と社会システムの課題を特定し変革する人文・社会科学の知見が不可欠であると考えています。

こうした認識のもと、従来の科学技術起点のディープ・テック（Deep Tech）投資だけでは捉えきれない人類社会の課題にアプローチするべく、新たにWICを設立しベンチャーキャピタルファンドを立ち上げることを構想しています。WICは、ディープ・テック（Deep Tech）投資を超え、テクノロジーと人文社会科学の知見を掛け合わせることで、世界平和と人類の幸福の実現に資するイノベーション、「ディープ・ヒューマニティ（Deep Humanity）」を追求する投資を行うことを想定しています。具体的には、教育格差、医療アクセス不足、地域衰退・高齢化、メンタルヘルスといった人間と人間社会を取り巻くさまざまな課題に対し、志と倫理ある経営者と共に問題を解決する利益を創出し、「社会的幸福（Social Wellbeing）」を促進する企業を生み育てていきます。

WICが目指す「社会的幸福（Social Wellbeing）」とは

WICは、投資の成果を単なる財務的リターン（利益）だけではなく、投資を通じて「社会的幸福（Social Wellbeing）」を促進することを追求します。「社会的幸福（Social Wellbeing）」を「人間と人間を取り巻く社会の幸福」と定義し、その概念を4つの要素に分類しています。この分類に基づき、投資先の社会的インパクトを評価し、投資判断と投資後のモニタリングに活用していきます。

「選択の自由 (Optionality)」

選択肢があることで、格差や偏見を解消し、誰もが人生を主体的に設計できる社会。

「貢献機会の公正 (Contributive Justice)」

年齢・国籍・性別・障害の有無にとらわれず、あらゆる人が社会に貢献し、その価値が公正に認められる場があること、機会が不当に妨げられない社会。

「共感とリスペクト (Empathy & Respect)」

孤立や分断を、他者理解と信頼関係で繋ぎ直す環境があること、インターネットやSNSを通じて誤った情報やフェイクニュース・フェイク動画の拡散による人々の分断が起こりにくい社会。

「心の健康と充実 (Mental Wealth)」

メンタルヘルスに留まらず、メンタルウェルス、すなわち心が精神的に安定し、人生の意味を感じられる社会。

「良い利益（Good Profit）」の循環による新しい資本主義の社会実装

WICはインパクト投資の手法を用いて投資を行っていく予定です。インパクト投資とは、財務的リターンを追求しながら、ポジティブで測定可能な社会的インパクトを同時に生み出すことを目的とする投資行動と定義されています。WICでは、投資を通じて社会的インパクトの創出に取り組むとともに、社会問題の解決から「良い利益（Good Profit）」（※）を生み出すことを重視します。

「良い利益」とは、大学が関与する投資であるからこそ、他者や環境に負の影響を与えて得る利益ではなく、社会問題を解決することそのものが収益の源泉となるような利益をいいます。WICやWICの投資先では「良い利益を生み出す問題解決」をパーパスとして掲げ、社会的インパクトと利益の追及を同時に実現することを目指しています。

大隈重信公は「一身一家一国の為のみならず、進んで世界に貢献する抱負が無ければならぬ」と説きました。WICでは、この精神に基づき、社会的インパクトと財務的リターンが正の相関を持つような投資を行ってまいります。

（※）この「良い利益（Good Profit）」とは「社会問題の解決からもたらされる利益」として、オックスフォード大学のコリン・メイヤー名誉教授が執筆され、早稲田大学商学学術院の宮島英昭（みやじま ひであき）教授が監修された『資本主義再興』（日経BP、2024年）中で提唱されている概念です。

【早稲田大学インパクト・キャピタル株式会社（WIC） 概要】

代表取締役：大野 聡子 （早稲田大学商学部卒、公認会計士）

設立：2025年10月21日

資本金：1,000万円

株主：WIC パートナーズ有限責任事業組合 70%

学校法人早稲田大学 30％

ミッション：人文・社会科学イノベーションと文理融合の総合知により人類社会の​解くべき課題と向き合い、​志と倫理ある​経営者と​共に社会問題を解決する利益を創出し、社会的幸福を促進する企業を生み育てる