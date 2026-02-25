CAGR6.0%で成長、2031年に21.08億米ドル規模へ：熱転写紙・ビニール熱転写フィルム市場の拡大動向
熱転写紙は、特殊なインクや染料を用いて印刷された画像や文字を、熱と圧力を加えることで、衣類、セラミック、プラスチック、金属などの様々な材質の表面に転写するための紙である。一方、ビニール熱転写フィルムは、熱により伸縮や変形する性質を持つビニール材料に、カラーやデザインが印刷されたもので、主に衣類や帽子、バッグなどのソフトグッズに転写され、デザイン性や識別性を高めるために使用される。市場調査レポートによると、近年、熱転写紙とビニール熱転写フィルムの需要は、パーソナライズド商品の人気高まりや、オンライン販売の拡大に伴い、着実に増加している。これらの市場動向は、消費者が独自のデザインやアイデンティティを表現したいという欲求が高まっていることを反映している。
このような市場拡大には、多様な要因が寄与している。消費者の嗜好が多様化する中で、パーソナライズドな商品に対する需要が増加しており、熱転写紙とビニール熱転写フィルムを用いることで、簡単かつ安価に独自のデザインを転写できるため、利用が拡大している。また、オンライン販売の普及により、小ロットでの商品生産や、短期間でのデザイン変更が可能となり、これらの材料が柔軟な生産に適していることから、オンラインビジネスにおける需要が高まっている。さらに、イベントやキャンペーンなどでの限定商品や、ブランドアイテムの生産にも、これらの材料が利用されることが多く、商業用途における需要も拡大している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界熱転写紙およびビニール熱転写フィルム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/594008/heat-transfer-paper-and-vinyl）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.0%で、2031年までにグローバル熱転写紙およびビニール熱転写フィルム市場規模は21.08億米ドルに達すると予測されている。
図. 熱転写紙およびビニール熱転写フィルム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342565/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342565/images/bodyimage2】
図. 世界の熱転写紙およびビニール熱転写フィルム市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、熱転写紙およびビニール熱転写フィルムの世界的な主要製造業者には、Xianhe、3M、Guangdong Guanhao High-Tech、Coldenhove、Siser Srl、Chemica、Wuzhou Special Paper、Hansol、Sappi Group、Dae Ha Co. Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。
熱転写紙およびビニール熱転写フィルム市場は、製品の多様な用途と拡大する需要に支えられ、世界的に着実な成長を遂げている。特に、消費者の個性化ニーズの高まりや広告・イベント分野での活用増加が、市場の成長を後押ししている。このような市場環境の中、各企業は技術革新や製品ラインアップの拡充を進めることで競争力を維持・強化しており、今後も市場シェアの変動が予想される。
熱転写紙とビニール熱転写フィルムの応用分野は、衣料品業界を中心に、グッズ製造、広告・宣伝、イベント産業など、多岐にわたっている。衣料品業界では、T シャツ、帽子、スカーフなどにデザインやロゴを転写し、ブランドアイデンティティや個性を表現するために利用される。グッズ製造では、キーホルダー、ポスター、カレンダーなどのグッズにデザインを転写し、商品の付加価値を高める。広告・宣伝分野では、ビニールバナー、ポスター、車体ラッピングなどにメッセージやデザインを転写し、目立つ宣伝効果を得るために使用される。イベント産業では、イベント用の T シャツ、バッジ、バッグなどにデザインを転写し、イベントのアイデンティティを強調する。
