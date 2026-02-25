CAGR6.0%で成長、2031年に21.08億米ドル規模へ：熱転写紙・ビニール熱転写フィルム市場の拡大動向

CAGR6.0%で成長、2031年に21.08億米ドル規模へ：熱転写紙・ビニール熱転写フィルム市場の拡大動向