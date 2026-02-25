コネクタ圧入機の世界市場2026年、グローバル市場規模（電動式、油圧式、空圧式）・分析レポートを発表
2026年2月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「コネクタ圧入機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、コネクタ圧入機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界のコネクタ圧入機市場規模は2024年に662百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率4.0%で推移し、2031年には868百万ドルへと再調整される見込みです。電子機器の高密度化と自動車電装化、製造現場の自動化需要を背景に、堅調な拡大が想定されます。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性について分析しています。装置本体や主要部材の調達条件が変化した場合の価格転嫁、納期、地域別の供給体制への影響を整理し、供給網の安定化が競争力に直結する点を示しています。
コネクタ圧入機は、圧入ピンまたはコネクタを、対象部品の穴や受け部へ高精度に挿入するための専用装置です。油圧、空圧、電動などのアクチュエータを用いて機械的な力を加え、確実な干渉嵌合を成立させることで、部品同士を強固に接合します。電子、車載、一般製造などで広く利用され、手作業のばらつきや誤挿入を低減し、接続信頼性の向上に寄与します。
________________________________________
【導入効果と需要背景】
圧入工程は、接続品質が最終製品の信頼性に直結するため、一定の荷重管理と位置精度が重要です。コネクタ圧入機を導入することで、荷重とストロークの管理がしやすくなり、作業者依存の不良や再作業を抑制できます。
結果として、歩留まり改善、品質保証の強化、工程の標準化が進みます。
需要面では、電子機器の小型化・高密度実装、車載電子制御の拡大、製造現場の省人化と自動化が追い風になります。さらに、接続点数の増加により、安定した量産性とトレーサビリティ確保を重視する動きが強まり、装置導入の優先度が高まりやすいです。
________________________________________
【分析内容と主要指標】
本レポートは、数量分析および定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を基に、市場規模と将来予測を提示しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場を分解し、需給動向、競争環境、需要変化の要因を整理しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例を提示し、主要プレイヤーの位置付けを示しています。世界および主要国における市場機会の規模把握、成長可能性評価、製品別および用途別の将来見通し、競争要因の評価が本レポートの主な目的です。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場は製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプは電動式、油圧式、空圧式に区分されています。電動式は制御性と再現性の確保に適し、油圧式は高荷重用途での適用が想定されます。
空圧式は設備構成の簡素化や既存ラインとの親和性が評価されやすいです。用途や求められる荷重レンジ、サイクルタイム、品質管理要件に応じて選定が分かれます。
用途別では、電子機器製造、自動車産業、航空宇宙産業、産業オートメーション、その他に分類されています。電子機器製造では高密度実装に伴う精密圧入需要が中心となり、自動車産業では車載制御ユニットや電動化関連部品の増加が需要を押し上げます。航空宇宙産業では品質保証要件の厳しさが装置導入の動機となり、産業オートメーションではライン統合と省人化が導入を促します。
