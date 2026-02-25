NOK、親子向けバックカントリースキー･スノーボード教室「NOK Kids Backcountry Tour 2026」を継続サポート

NOK株式会社（本社：東京都港区芝大門、代表取締役 社長執行役員 グループCEO：鶴 正雄、以下「NOK」）は、株式会社永井（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役 永井拓三）が主催する親子で楽しむバックカントリースキー・スノーボード教室「NOK Kids Backcountry Tour 2026」に協賛いたします。2023年の協賛開始から4年目となる本教室は、子どもたちが自然と触れ合う体験を通じて、健全な心身の育成と環境問題への理解を深めることを目的としています。

今シーズンは新たな取り組みとして、世界を目指すジュニア選手を対象とした「フリーライドアカデミー」を新設します。2005年のハーフパイプ世界王者であるアンティ・アウティ氏をコーチに招へいし、世界基準の技術とマインドセットを直接指導する機会を提供します。

「NOK Kids Backcountry Tour」ホームページ

本教室では、経験豊富な山岳ガイドが引率による安全に配慮した運営の下、自然の雄大さを体感する滑走の時間を親子で共有します。また、スポーツ体験に留まらず、ガイドによる山岳地帯の積雪の仕組みや樹氷、雪山の生態系の説明を通じ、自然環境について学ぶ時間を設けているのが特徴です。

オフシーズンには、雪や氷を題材に環境問題について学ぶ「環境教室」を都内にて開催予定です。スノーボード板用の木の廃材を使ったワークショップなど、楽しく学びながら子どもたちの環境意識の向上を目指します。

「NOK Kids Backcountry Tour 2026」開催概要

・開催日、場所：

※気象状況等によりスケジュールが変更となる場合があります。

・対象：小学生・中学生とその親

※2月27日「フリーライドアカデミー」はジュニア選手のみ

・参加費：無料

※現地までの交通費、宿泊費、装備品レンタル料、リフト代等は各自ご負担ください。

・参加申し込み：https://www.kidsbackcountry.com/ よりお申し込みください。

各教室ともに定員に達した時点で募集終了となります。

■アンティ・アウティ氏について

プロスノーボーダー。1985年、フィンランド生まれ。

2005年の「Winter X Games」スノーボード・スーパーパイプにて、アメリカ人以外で初となる金メダルを獲得。同年の世界選手権ではハーフパイプとビッグエアの2種目で優勝、2006年トリノ冬季オリンピックでは5位入賞を果たしました。

現在はプロのフリーライダー、映像作家として活動しています。北極圏の急斜面を滑走するプロジェクトを主宰するなど、スノーボードカルチャーを多角的に発信。日本への造詣も深く、国内外のスノーシーンにて大きな影響力を持つレジェンドの一人です。





■バックカントリースキー・スノーボードとは

人工的に整備されたゲレンデではなく、自然の雪山を滑る楽しみ方です。本来の山岳滑走の魅力を体験するために、専門の山岳ガイドが同行し、自然への理解と安全を最優先にツアー化されています。近年、多くのスキーヤー、スノーボーダーに親しまれており、雪山の地形を活かして自由に滑走ラインを描く「フリーライド」というスタイルとも密接に関係しています。

■2025年開催「NOK Kids Backcountry Tour 2025」の模様

樹林帯にて水循環と植生を学ぶ パウダースノーを滑走する参加者





八甲田ツアー集合写真 ガイドの先導で雪山を登る参加者たち

■NOK株式会社について

NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。 15の国と地域に所在する約38,000人で、積み重ねた基礎研究に基づく製品開発、高品質での大量・安定生産を実現しています。 自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。