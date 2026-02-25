株式会社エム・ジー・アール(所在地：埼玉県さいたま市)が展開するDEN PROJECTは、2026年2月下旬より、熟練職人の手仕事による「ねずこ下駄 茶綿デニム鼻緒」の受注を開始することをお知らせいたします。





ねずこ下駄 茶綿デニム鼻緒 1

ねずこ下駄 茶綿デニム鼻緒 2





私たちがつくりたいのは、「音で風景を変える履物」です。

下駄を履いて街を歩くときに響く「カラン、コロン」という音。その足音は、ただの歩行音ではなく、街の空気や時間の質感までも変えてしまいます。

明治の文豪・小泉八雲は自身の随筆の中で、当時の日本の街に響く下駄の音を「陽気で、音楽的な響き」として描写しました。日常に溶け込みながら、風景そのものを美しく立ち上がらせる音。私たちはこの感性に共鳴し、履物を単なる移動の道具ではなく、身体と街、そして風景をつなぐ存在として捉え直しました。









■街の音響装置としての下駄

本作は、木曽の神秘的な「ねずこ」が持つ、丈夫さと高い反響性を軸に製作しています。路地やいつもの散歩道に、カランと澄んで響く足音。その音は、愛犬を連れて歩くような日常の景色に溶け込みながら、履く人の感覚を心地よく揺り動かします。深く静かな「インディゴ染」、そして木肌の美しさが際立つ「無垢」。それぞれの佇まいが、街を奏でる音色に彩りを添えます。









■足音が教えてくれる、健やかな歩み

下駄の音は、とても正直です。重心の置き方や足運びの癖が、そのまま音として現れます。

音に耳を澄ませることは、自分がどのように歩いているのか、無意識だった身体の動きにふと意識を向けるきっかけになります。音が変わると、歩き方も自然と変化していく。それは無理な矯正ではなく、音が導くリズムに合わせて、身体が自ら心地よいバランスを探っていくような感覚です。









■伝統の形状と、こだわりの意匠

職人の技が息づく伝統的な「二本歯下駄」に、現代の感性を融合させました。背筋が伸びるような履き心地と、美しい歩行姿勢を叶えます。





・鼻緒のこだわり

ヴィンテージ感漂う「茶綿デニム」を採用。前坪と鼻緒裏には、肌当たりの良い上質なレザー(ブラウンまたはホワイト)を配し、洗練された表情に仕上げました。





・希少な「通し坪(とおしつぼ)」仕立て

現代では数少なくなった伝統技法を採用。熟練職人の手仕事による、堅牢で凛とした佇まいが魅力です。





・選べる仕上げ

深く静かな「インディゴ染」と、木曽ねずこ本来の木目が美しい「無垢(染めなし)」の2種類をご用意しました。









■熟練職人による手仕事と、永く寄り添う仕組み

本作は、日本各地の熟練職人の手仕事のリレーによって生み出されています。職人の生産キャパシティに合わせて丁寧にお作りするため、年間の製作数には限りがございます。

また、私たちは「消費される履物」をつくりません。この下駄は、すべてのパーツが修理・交換可能な構造です。鼻緒や下駄歯のゴムをメンテナンスしながら、履く人の時間とともに育ち、音も表情も変化していく。時代が変わっても色褪せることなく、人生に寄り添い続ける履物であることを大切にしています。









【法人・ブランド関係者様向けOEM・別注も対応】

ホテル・旅館の館内履きや、アパレルブランドの別注モデルとしての製作も承っております。ブランドロゴの刻印はもちろん、その土地独自の素材を使用した鼻緒への変更など、地域性を活かしたオリジナル仕様の提案も可能です。

日本の手仕事を守りつつ、世界観を表現するパートナーとして、ロット数や価格を含め個別にご相談を承ります。

※OEM案件は、製作期間として約2ヶ月ほど頂戴しております。





ねずこ下駄 茶綿デニム鼻緒_インディゴ染 1

ねずこ下駄 茶綿デニム鼻緒_無垢(染めなし)





■製品情報

商品名 ： ねずこ下駄 茶綿デニム鼻緒

タイプ ： 二本歯下駄

仕様 ： 台の仕上げ…インディゴ染／無垢(染めなし)

前坪・鼻緒裏…ブラウンレザー／ホワイトレザー

サイズ展開 ： L／LL

価格 ： インディゴ染…19,800円(税込)

無垢(染めなし)…13,800円(税込)

受注期間 ： 2026年2月下旬～4月末

納品開始 ： 2026年6月より順次発送予定

Instagram ： https://www.instagram.com/den_project2001/

WEB ： https://tatata.tokyo









【購入方法】

特設サイト公開までは、下記メールアドレスにてお問い合わせ・ご注文を承っております。

メール： hakimono@live.jp





また、現物のご確認やお打ち合わせをご希望の方は、さいたま市大宮区吉敷町にて承ります。

詳細はメールにてお気軽にお問い合わせください。